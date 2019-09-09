ES vai mapear postos para combater adulteração de combustíveis

Combustíveis Crédito: Arquivo/Agência Brasil

Espírito Santo. A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) promete realizar, em parceria com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), um mapeamento dos postos de gasolina com informações sobre a qualidade e o preço dos produtos, facilitando o trabalho de fiscalização. O Fisco estadual vai fechar o cerco contra os postos de combustível para evitar fraudes fiscais e também adulteração de gasolina, etanol e diesel no. Apromete realizar, em parceria com a, um mapeamento doscom informações sobre a qualidade e o preço dos produtos, facilitando o trabalho de fiscalização.

Rogelio Pegoretti, explica que o principal alvo da ação é a adulteração de combustíveis, já que esse tipo de fraude resulta em um grande prejuízo para os cofres públicos, além dos problemas causados para a população. O secretário de Estado da Fazenda,, explica que o principal alvo da ação é a adulteração de combustíveis, já que esse tipo de fraude resulta em um grande prejuízo para os cofres públicos, além dos problemas causados para a população.

“O combustível adulterado não paga imposto. Se a gente reduzir esse tipo de crime, vamos aumentar a arrecadação do Estado. Precisamos combater qualquer fraude nesse sentido, já que prejudica o consumidor e também a nossa arrecadação”, afirma Pegoretti.

Essa intensificação da fiscalização é fruto de um termo de cooperação assinado entre a Sefaz e a ANP para dar mais efetividade no monitoramento dos estabelecimentos que revendem combustíveis, o que antes era responsabilidade apenas da ANP.

Rogelio Pegoretti explica ainda que a competência de fiscalização dos postos de gasolina vai continuar sob responsabilidade da ANP, mas vai ganhar mais força com a colaboração dos servidores do Fisco, já que a agência conta com poucas pessoas para atender todo Estado e dessa forma a fiscalização fica deficiente.

“Essa parceria é uma ação do governo do Estado para suprir uma carência da agência reguladora. Eles contam com poucos funcionários para atender todo o Espírito Santo e a presença dos trabalhadores da Sefaz vai ampliar essa atuação. Dessa forma vai ser possível reduzir os casos de irregularidade e adulteração de combustíveis”, destaca o secretário.

A Sefaz informa ainda que os trabalhos em parceria já começaram. A ANP está promovendo a capacitação dos auditores fiscais do Fisco que vão atuar na fiscalização dos estabelecimentos em todo o Estado. O acordo entre as entidades terá duração de quatro anos. As ações serão coordenadas pelo Núcleo de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis e Derivados (Nupetro) da Sefaz.

Procon), desde 2015. A ANP também ressalta que esse tipo de acordo representa uma ampliação do seu trabalho de fiscalização. "Desde 2001, a ANP vem celebrando acordos e convênios de cooperação técnica e operacional com entidades representantes do poder público. Tais acordos contribuem para o fortalecimento da ação regulatória e ampliam a capilaridade da fiscalização”, destaca. No Espírito Santo, a agência já conta com um acordo desse tipo com o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (), desde 2015.

Sindipostos-ES), informou através de nota que ainda não foi informado oficialmente sobre o convênio, mas que qualquer ação que venha a coibir práticas que impactem na normalidade do mercado tem o apoio do Sindipostos. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Espírito Santo (), informou através de nota que ainda não foi informado oficialmente sobre o convênio, mas que qualquer ação que venha a coibir práticas que impactem na normalidade do mercado tem o apoio do Sindipostos.

Parceria já motivou operação contra adulteração

Operação Lídima visava desarticular uma organização criminosa no ramo de combustíveis Crédito: Divulgação/Sesp

Operação Lídima, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). Na ocasião, 14 pessoas foram presas, inclusive donos de empresas. Mesmo antes do acordo de cooperação, a ANP e a Sefaz já realizaram ações conjuntas para fiscalizar postos de gasolina do Estado. No ano passado, as entidades descobriram irregularidades que culminaram na, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do. Na ocasião,

postos da Grande Vitória depositavam nafta, um subproduto do petróleo, no tanque usado para armazenar combustível. Os estabelecimentos compravam a mercadoria, importada pelo Porto de Vitória, e comercializavam como se fossem gasolina. De acordo com as investigações na época,, um subproduto do petróleo, no tanque usado para armazenar combustível. Os estabelecimentos compravam a mercadoria, importada pelo Porto de Vitória, e comercializavam como se fossem gasolina.