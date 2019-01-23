Erramos: aposentados que não fizeram prova de vida devem procurar agências

Crédito: Gazeta Online

Os 2.176 beneficiários que não fizeram a prova de vida no ano passado devem procurar suas agências bancárias para regularizar os dados. Não existe uma data definida para realizar o procedimento, os prazos são determinados por cada agência. Em matéria publicada na tarde de ontem pelo Gazeta Online foi informado que o prazo final para a realização da prova de vida pelos previdenciários seria dia 28 de fevereiro, porém a informação foi retificada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O órgão esclarece que ao final de 2017 muitos beneficiários não fizeram a comprovação. Por isso, o prazo foi prorrogado excepcionalmente até 28 de fevereiro de 2018, o que acabou provocando confusão e a circulação de mensagens equivocadas nas redes sociais.

Neste ano, o período para fazer a prova e vida deve segue os critérios de cada banco. Algumas instituições bancárias utilizam a data do aniversário do beneficiário, outras a data de concessão do benefício e há ainda agências que fazem a convocação no vencimento da comprovação de vida.

Os 2.176 aposentados e pensionistas que não fizeram a prova de vida ao longo de 2018 tiveram o pagamento suspenso. Segundo o INSS, eles têm seis meses sem recorrer, antes que o benefício seja cessado pelo órgão.

A prova de vida é um requisito obrigatório para beneficiários que recebem pagamentos por conta-corrente, conta-poupança ou cartão magnético. O procedimento, criado em 2012, tem o objetivo de evitar pagamentos indevidos e fraudes usando dados de segurados falecidos ou incapacitados.

O previdenciário deve comparecer à agência bancária onde recebe o benefício mensalmente para fazer a comprovação. Para realizar o procedimento, basta apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade, carteira de trabalho, CNH, entre outros. Os bancos fazem comunicados aos beneficiários convocando para a comprovação por meio de mensagens em caixas eletrônicos e sites.

O beneficiário que não puder comparecer à agência bancária pode recorrer a um procurador cadastrado no INSS com documentos devidamente assinados. Em casos de problemas de locomoção, um representante legal pode representar o beneficiário e realizar a comprovação.

Números