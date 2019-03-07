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Fluxo positivo

Entrada de dólares no país supera saída em US$ 8,6 bi em fevereiro

Nos dois meses do ano, o fluxo cambial ficou positivo em US$ 8,681 bilhões

Publicado em 

07 mar 2019 às 18:04

Publicado em 07 de Março de 2019 às 18:04

Cédulas de dólar, a moeda oficial dos Estados Unidos Crédito: Pixabay
Cédulas de dólar, a moeda oficial dos Estados Unidos Crédito: Pixabay
O saldo de entrada e saída de dólares do país ficou positivo em fevereiro. As entradas superaram as saídas em US$ 8,626 bilhões, informou nesta quinta-feira (07) o Banco Central (BC).
> Após quatro anos, Petrobras volta a dar lucro
O fluxo financeiro (investimentos em títulos, remessas de lucros e dividendos ao exterior e investimentos estrangeiros diretos, entre outras operações) registrou saldo positivo de US$ 6,556 bilhões e o comercial (operações de câmbio relacionadas a exportações e importações), de US$ 2,070 bilhões, no mês passado.
Nos dois meses do ano, o fluxo cambial ficou positivo em US$ 8,681 bilhões. As informações são da Agência Brasil.
> Bolsa abre em queda influenciada pela falta de notícias sobre Previdência

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