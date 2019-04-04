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Dívidas em alta

Endividamento de famílias brasileiras atinge maior patamar desde 2015

O cartão de crédito foi apontado como o principal motivo das dívidas, seguido por carnês e financiamento de carro

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 17:34

Publicado em 

04 abr 2019 às 17:34
Cartão de crédito: principal causa do endividamento Crédito: Reprodução/Pixabay
O percentual de famílias brasileiras com dívidas (em atraso ou não) chegou a 62,4% em março deste ano. O índice é superior aos 61,5% de fevereiro deste ano e aos 61,2% de março do ano passado. Esse também é o maior patamar de endividamento das famílias desde setembro de 2015, segundo dados da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgada nesta quinta-feira (04) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
Já as famílias inadimplentes, ou seja, aquelas que têm dívidas ou contas em atraso, ficou em 23,4% em março deste ano, acima dos 23,1% do mês anterior. Na comparação com março do ano passado (25,2%), no entanto, o indicador teve uma queda de 1,8 ponto percentual.
O percentual de famílias que declararam não ter condições de pagar as contas ou dívidas em atraso aumentou de 9,2% em fevereiro para 9,4% em março deste ano. No entanto, continuou abaixo do patamar de março do ano passado (10%).
Segundo a economista da CNC Marianne Hanson, além da recuperação gradual das concessões de crédito e do consumo das famílias, há um fator sazonal que influi nos resultados: a incidência dos gastos extras de início de ano, ocasionando uma demanda maior por empréstimos.
O cartão de crédito foi apontado como o principal motivo das dívidas por 78% das famílias endividadas, seguido por carnês, para 14,4%, e, em terceiro, por financiamento de carro, para 10%.

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