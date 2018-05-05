Empresas usam até helicóptero e escolta armada para vigiar cargas

Helicóptero é usado para escoltar caminhões de transportadoras com o objetivo de evitar o roubo de cargas, especialmente no Rio de Janeiro Crédito: Dezyane Azevedo/WhatsApp

Transportadoras capixabas estão montando verdadeiras operações de guerra para evitar o roubo das cargas de seus veículos ao passarem pelo Rio de Janeiro.

A fim de driblar a ação de criminosos, as empresas investem em carros blindados, escoltas armadas, aparelhos de rastreamento de última geração, centrais próprias de videomonitoramento e até acompanhamento aéreo por helicópteros.

Montamos uma verdadeira operação de guerra dentro da nossa empresa. Trabalhar no Rio de Janeiro hoje é um caos. Tem diversas transportadoras que deixaram de atuar lá. Nós conseguimos resistir, mas tivemos que nos especializar, estudando a ação dos criminosos e avaliando as alternativas, conta Dezyane Azevedo, diretora de gerenciamento de risco de uma transportadora do Estado.

Por conta da ameaça de roubo, os fretes ficam em média 30% mais caros, uma consequência do aumento do custo de investimentos em medidas de segurança e até da própria alta no preço do seguro das cargas. Há exemplos de encomendas que antes eram entregues por R$ 50 e hoje não saem por menos de R$ 400, ou seja, um aumento de 700%.

Caminhões de transportadoras são interceptados para roubos de cargas no Rio Crédito: Dezyane Azevedo/WhatsApp

O preço varia de acordo com o tipo de carga e a região onde os caminhões e carretas precisam passar. Na lista de produtos mais visados pelos assaltantes estão as cargas de eletroeletrônicos, como geladeiras, televisores, computadores e celulares.

No geral, os criminosos procuram por produtos que possam ser consumidos rapidamente, como eletrônicos, gás de cozinha, bebidas e alguns alimentos. Produtos que precisem passar por processos industriais, como bobinas de aço, conseguem passar com mais facilidade, explica Ramon Paganini, gerente comercial de outra transportadora capixaba.

Outro quesito levado em consideração no valor do frete é a área onde o veículo terá que passar. Os municípios de São Gonçalo e Belford Roxo, além do Rio de Janeiro, principalmente nos bairros de Pavuna, Campo Grande e Bangu, são os que mais registram ocorrências de roubo.

INTERVENÇÃO

Nem mesmo após a intervenção federal no Rio de Janeiro os índices de roubos de cargas deram trégua. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), o número de crimes desta natureza subiu de 742 em fevereiro para 917 em março.

Empresários e policiais que lidam diretamente com o problema criaram o grupo Observatório de roubo de cargas, no WhatsApp, para compartilhar informações sobre o modus operandi das quadrilhas.

Todos os dias vemos as ocorrências acontecendo. Já vimos casos de nossos rastreadores localizarem as carretas, nossos helicópteros visualizarem o local onde elas estão e a polícia, sem carro blindado, não ter condições de ir até lá buscar, lamenta Dezyane.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro (Seseg-RJ) reconhece que a mancha criminal do roubo de cargas é alta. O órgão informou que foi criado o Grupo Integrado de Enfrentamento ao Roubo de Cargas (Gierc), que conta com a participação das forças de segurança do Estado e da União, combatendo este tipo de crime de maneira planejada e estratégica.

COBRANÇA DE TAXA EXTRA PARA ENCOMENDAS

Desde julho do ano passado, as empresas de transporte instituíram a taxa de preço Emergência Excepcional (Emex), com um adicional de R$ 10 por cada fração de 100 quilos da carga mais um percentual do valor da mercadoria (entre 0,3% e 1%).

O encargo vale para regiões onde as empresas enfrentam dificuldades para trafegar. Desde que foi criado, o Rio de Janeiro está incluído nesta zona.

O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Espírito Santo (Transcares), Liemar Pretti, explica que o investimento em segurança é indispensável para atuar em terras fluminenses.

As quadrilhas de roubo de cargas possuem não só um armamento pesado, como muita tecnologia a sua disposição. A cada equipamento novo de segurança que surge no mercado, elas conseguem uma ferramenta nova para burlar esses sistemas, afirma.

Um dos instrumentos mais utilizados é o jammer, um dispositivo que encontra a frequência dos rastreadores e inibe o sinal, dificultando as empresas a localizarem a carga.

Sem esses equipamentos e sem escolta, o preço do seguro sobe ainda mais, relata.

O medo da categoria é que o know how (conhecimento) das quadrilhas cariocas possa chegar ao Espírito Santo. No ano passado, o índice de roubo de cargas caiu 40% no Estado, entre 2016 e 2017.

Roubo de carga de caminhão é flagrado no Rio Crédito: REPRODUÇÃO/TV GLOBO

"PASSO NO RIO E COMEÇO A SUA FRIO", DIZ VÍTIMA

Além dos custos mais altos para o transporte, as empresas também enfrentam o medo de motoristas que não querem viajar para o Rio de Janeiro. Nas transportadoras ouvidas pela reportagem, há diversos relatos de funcionários que preferiram a demissão do que ter que trabalhar nas rotas fluminenses.

João, nome fictício, tem 28 anos e foi sequestrado por assaltantes em julho do ano passado. Ele conta que ficou sete horas sobre a mira de fuzis, enquanto os criminosos o pressionavam para abrir o compartimento de carga. Eu estava vindo de São Paulo carregado de eletrodomésticos. Quando desci a Serra das Araras, me cercaram e me levaram para dentro do Morro da Quitanda (RJ), relembra.

Traumatizado, João pediu para não viajar mais para a região e ficou três meses atuando em Vitória. No final do ano, acabou cedendo e voltou a trabalhar. Só de ter que passar no Rio de Janeiro, minhas mãos começam a suar frio, conta.

Pedro, de 52 anos, foi mantido no porta-malas e levado pelos bandidos para uma outra região, onde foi obrigado a descarregar outro caminhão roubado. Sob a mira de fuzis, fui obrigado a descarregar uma carga de carne e cerveja. Até que o helicóptero da polícia veio e começou um tiroteio. Aproveitei para correr e consegui me salvar, relata.

DEPOIMENTOS

A gente sai de casa sem saber se vai voltar

Pedro (nome fictício) - caminhoneiro de 52 anos

Estava descendo a ponte Rio-Niterói e começaram a seguir a gente. Desconfiei e tentei desviar, mas eram três carros, dois na frente e um atrás. Eles me fecharam, fui obrigado a parar, e dois bandidos com fuzil subiram na escada do caminhão, um de cada lado. Me levaram para o meio do mato, mas a carreta atolou. Fui colocado dentro do porta-malas de um carro e levado para outro local. Lá, eles me obrigaram a descarregar outro caminhão com carne e cerveja. Até que apareceu um helicóptero da polícia e começou a troca de tiros. Corri para um lado e eles para outro. Foi um susto, mas sai com vida. O Rio de Janeiro está abandonado, a gente entrega nas mãos de Deus. Saio de casa, mas não sei se vou voltar.

O sonho da minha mãe é eu sair da estrada

João (nome fictício) - caminhoneiro de 28 anos

Estava carregado de eletrodomésticos e, ao descer a Serra das Araras, eles jogaram o carro na minha frente. Com a arma na minha cabeça, eles me guiaram até uma favela chamada Morro da Quitanda. Lá que foi pior, porque os assaltantes andavam com armamento pesado e faziam ameaças, queriam que eu abrisse o compartimento de cargas. Só que a chave do baú fica com a empresa e não com a gente. Fiquei sendo ameaçado das 5h da manhã até o meio dia. Depois disso, disse que não viajaria mais e a empresa me botou para trabalhar só no Espírito Santo. Com o tempo, o trauma foi passando e decidi voltar. Meu pai foi caminhoneiro, sonhei com isso desde criança. Hoje quem sonha é minha mãe, para que eu saia da estrada. Tenho amor pela profissão, mas está cada dia mais difícil.

Roubos de cargas no Rio

Março de 2014: 401

Março de 2015: 548

Março de 2016: 636

Março de 2017: 781

Março 2018: 917