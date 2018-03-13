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Negócios

Empresas fundadas por Eike Batista têm forte alta e intrigam mercado

As ações da MMX Mineração e Metálicos registraram alta de 33,9% (ON) e 79,7% (Unit) no último pregão e permanecem elevadas nesta terça-feira (13)

Publicado em 13 de Março de 2018 às 18:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 18:43
As ações da MMX Mineração e Metálicos registraram, na última segunda-feira (12), alta de 33,9% (ON), ações ordinárias, que dão direito à voto, e 79,7% (Unit), tipo de ativo que reúne ações de mais de uma classe. Elas seguem entre as maiores altas do mercado nesta terça-feira (13), com avanço de 7,84% e 20,57%, respectivamente. Às 15h30 a Bolsa apresentava queda de 0,59%.
Outras empresas do grupo fundado pelo empresário Eike Batista, como OGPar (+9,77%) e OSX (+4,61%) também permanecem entre as maiores altas do mercado. A Dommo Energia (ex-OGX Petróleo), que na segunda-feira (12), era a mais negociada entre todas, recuava 4,89%, Em março, porém, o papel acumula um ganho de quase 112%.
O avanço dos últimos dias desses papéis tem intrigado alguns agentes do mercado. Pela manhã, a MMX informou que não tem conhecimento de qualquer ato ou fato relevante que poderia ter motivado oscilações atípicas das ações verificadas no pregão de ontem.

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