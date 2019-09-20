Doze postos no Espírito Santo já aceitam o Cartão Caminhoneiro

Lançado ainda em maio, o Cartão Caminhoneiro, destinado exclusivamente aos profissionais que trabalham nesse setor, aos poucos vai ganhando adesões. Até o momento, cerca de mil carreteiros já aderiram ao programa em todo o país. Ainda não é possível especificar quantos destes cadastros foram feitos no Estado.
Com o reajuste recente no preço do petróleo em função dos ataques com drones em refinarias na Arábia Saudita, os combustíveis derivados como o óleo diesel e gasolina tiveram os preços modificados. A alta nesse semana foi de 4,2% e 3,5%, respectivamente.
PREÇO CONGELADO
Nesse sentido, o Cartão Caminhoneiro garante ao motorista um preço fixo do combustível. O programa funciona como um cartão pré-pago que troca dinheiro em litros de diesel, garantindo a compra sem variação de preço no período corrido de 30 dias.
Exemplificando: o motorista profissional pode carregar o cartão com 500 reais e ao abastecer pede 100 litros de diesel. Se no dia da recarga o preço do diesel for R$ 3,70, o condutor pagaria R$ 370,00 no reabastecimento, restando um saldo de R$ 130,00 no cartão. Ao reabastecer novamente, o preço do litro será o mesmo de quando recarregou pelos dias restantes.
POSTOS CREDENCIADOS
Vale destacar que apenas os postos com bandeira BR distribuidora aceitam o Cartão Caminhoneiro, segundo informado pela assessoria da BR Distribuidora. No Espírito Santo, são 12 até o momento em diferentes trechos da BR 101, BR 262 e um na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha.
Em todo o país, são 300 postos cadastrados, responsáveis por 50% do volume de diesel rodoviário comercializado pela BR Distribuidora. (Confira abaixo a lista com os postos no ES)
CADASTRO
A lista e localização dos postos que aceitam o Cartão do Caminhoneiro, assim como a mecânica de cadastro, estão no site www.cartaodocaminhoneiro.com.br ou no Portal BR (www.br.com.br).
Também é possível fazer esse cadastro e gerenciar os créditos EM app exclusivo (disponível p/IOS e Android). O cartão só funciona nos postos BR cadastrados, é do tipo pré-pago e não tem anuidade ao contratante.
CONFIRA A LISTA DE POSTOS
1 - P. Caju ltda (Mimoso do Sul) - BR 101, KM 436
2 - P. dos Motoristas ltda (Atílio Vivácqua) - BR 101, KM 242,5
3 - A. P. Boa Viagem ltda (Irupi) - BR 262, KM 184
4 - P. Santa Gema ltda (Cachoeiro) - BR 101, KM 412 (Safra)
5 - A.P. Jaqueira ltda (Anchieta) - BR 101, KM 345
6 - Coml. Carreteiro ltda (Pedro Canário) - BR 101, KM 12
7 - Posto Rio Negro ltda (São Mateus) - BR 101, KM 70
8 - A.P. Pedra Azul ltda (Domingos Martins) - BR 262, KM 90
9 - Sepel Serra Pet. ltda (Serra) - BR 101, KM 253
10 - Posto Orlandi de Comb. e Derivados (Viana) - BR 101, KM 14
11 - A.P. Araças ltda (Vila Velha) - Rod. Darly Santos, Km 2,5
12- A.P. Fenix ltda (Viana) - BR 101, KM 9,5