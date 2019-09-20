Doze postos no Espírito Santo já aceitam o Cartão Caminhoneiro

O preço do óleo diesel foi reajustado nessa semana após os ataques nas refinarias sauditas Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Lançado ainda em maio, o Cartão Caminhoneiro, destinado exclusivamente aos profissionais que trabalham nesse setor, aos poucos vai ganhando adesões. Até o momento, cerca de mil carreteiros já aderiram ao programa em todo o país. Ainda não é possível especificar quantos destes cadastros foram feitos no Estado.

PREÇO CONGELADO

Modelo do Cartão Caminhoneiro fornecido aos motoristas cadastrados Crédito: Divulgação/BR Distribuidora

Nesse sentido, o Cartão Caminhoneiro garante ao motorista um preço fixo do combustível. O programa funciona como um cartão pré-pago que troca dinheiro em litros de diesel, garantindo a compra sem variação de preço no período corrido de 30 dias.

Exemplificando: o motorista profissional pode carregar o cartão com 500 reais e ao abastecer pede 100 litros de diesel. Se no dia da recarga o preço do diesel for R$ 3,70, o condutor pagaria R$ 370,00 no reabastecimento, restando um saldo de R$ 130,00 no cartão. Ao reabastecer novamente, o preço do litro será o mesmo de quando recarregou pelos dias restantes.

POSTOS CREDENCIADOS

Vale destacar que apenas os postos com bandeira BR distribuidora aceitam o Cartão Caminhoneiro, segundo informado pela assessoria da BR Distribuidora. No Espírito Santo, são 12 até o momento em diferentes trechos da BR 101, BR 262 e um na Rodovia Darly Santos, em Vila Velha.

Em todo o país, são 300 postos cadastrados, responsáveis por 50% do volume de diesel rodoviário comercializado pela BR Distribuidora. (Confira abaixo a lista com os postos no ES)

CADASTRO

A lista e localização dos postos que aceitam o Cartão do Caminhoneiro, assim como a mecânica de cadastro, estão no site www.cartaodocaminhoneiro.com.br ou no Portal BR (www.br.com.br).

Também é possível fazer esse cadastro e gerenciar os créditos EM app exclusivo (disponível p/IOS e Android). O cartão só funciona nos postos BR cadastrados, é do tipo pré-pago e não tem anuidade ao contratante.

CONFIRA A LISTA DE POSTOS

1 - P. Caju ltda (Mimoso do Sul) - BR 101, KM 436

2 - P. dos Motoristas ltda (Atílio Vivácqua) - BR 101, KM 242,5

3 - A. P. Boa Viagem ltda (Irupi) - BR 262, KM 184

4 - P. Santa Gema ltda (Cachoeiro) - BR 101, KM 412 (Safra)

5 - A.P. Jaqueira ltda (Anchieta) - BR 101, KM 345

6 - Coml. Carreteiro ltda (Pedro Canário) - BR 101, KM 12

7 - Posto Rio Negro ltda (São Mateus) - BR 101, KM 70

8 - A.P. Pedra Azul ltda (Domingos Martins) - BR 262, KM 90

9 - Sepel Serra Pet. ltda (Serra) - BR 101, KM 253

10 - Posto Orlandi de Comb. e Derivados (Viana) - BR 101, KM 14

11 - A.P. Araças ltda (Vila Velha) - Rod. Darly Santos, Km 2,5