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Variação de 0,21%

Dólar opera em alta, mas ainda próximo a R$ 3,75

Investidores repercutem questões sobre a equipe econômica do próximo governo

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 11:42

Publicado em 

13 nov 2018 às 11:42
Em escala global, a moeda americana também ganha força Crédito: Pixabay
Após uma véspera de ganhos, o dólar comercial manteve a tendência e opera com viés de alta nesta terça-feira (13). Agora, a moeda americana apresenta variação positiva de 0,21%, valendo R$ 3,765. Os investidores repercutem os avanços na formação da equipe econômica que fará parte do governo de Jair Bolsonaro (PSL) a partir de janeiro do ano que vem.
O que pesa neste pregão é a fala do futuro presidente sobre a reforma da Previdência. Após ter defendido que alguns pontos do texto de Michel Temer (MDB) fossem votados ainda neste ano, em sua declaração mais recente para a imprensa Bolsonaro admite que a reforma dificilmente será votada em 2018.
O câmbio só não pesa mais por causa da cena externa, principalmente, pelo contato entre Pequim e Washington.
De acordo com o Wall Street Journal, o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, retomou as discussões com o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, com os dois conversando por telefone na última sexta-feira. Os investidores avaliam este contato como uma tentativa de aliviar as pressões causadas pela guerra comercial entre as duas maiores potências econômicas do planeta.
Em escala global, a moeda americana também ganha força. O Dollar Index da Bloomberg, que mede o comportamento da divisa dos EUA frente a uma cesta de dez moedas, avança 0,59% nesta manhã.

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