Dólar opera em alta, mas ainda próximo a R$ 3,75

Em escala global, a moeda americana também ganha força Crédito: Pixabay

Jair Bolsonaro (PSL) a partir de janeiro do ano que vem. Após uma véspera de ganhos, o dólar comercial manteve a tendência e opera com viés de alta nesta terça-feira (13). Agora, a moeda americana apresenta variação positiva de 0,21%, valendo R$ 3,765. Os investidores repercutem os avanços na formação da equipe econômica que fará parte do governo de) a partir de janeiro do ano que vem.

O que pesa neste pregão é a fala do futuro presidente sobre a reforma da Previdência. Após ter defendido que alguns pontos do texto de Michel Temer (MDB) fossem votados ainda neste ano, em sua declaração mais recente para a imprensa Bolsonaro admite que a reforma dificilmente será votada em 2018.

O câmbio só não pesa mais por causa da cena externa, principalmente, pelo contato entre Pequim e Washington.

De acordo com o Wall Street Journal, o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, retomou as discussões com o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, com os dois conversando por telefone na última sexta-feira. Os investidores avaliam este contato como uma tentativa de aliviar as pressões causadas pela guerra comercial entre as duas maiores potências econômicas do planeta.