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Mercado financeiro

Dólar fecha em alta de 0,16% e é cotado a R$3,71

O Ibovespa encerrou o pregão desta quinta-feira (07) com queda de 0,24%, registrando 94.405 pontos

Publicado em 

07 fev 2019 às 20:51

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 20:51

O dólar americano teve alta de 0,16% e fechou a quinta-feira cotado a R$ 3,71 Crédito: Arquivo/Agência Brasil
O Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), encerrou o pregão desta quinta-feira (07) com queda de 0,24%, registrando 94.405 pontos. A queda no fechamento de quarta (06) foi mais intensa (-3,74%). O recorde do índice, de 98.588 pontos, foi registrado na segunda-feira (04).
As maiores altas foram registradas nos papéis da ViaVarejo ON NM (3,02%), Ambev S/A ON (3,65%), Cielo ON NM(3,38%), SID Nacional ON (2,26%) e Energias BR ON NM (2,24%). As ações que mais caíram fotram LOG COM Proponon NM (4,42%), Sabesp ON NM (3,26%), B3 ON NM (3,73%), BRF SA ON NM (4,01%) e Marfrig ON NM (3,67%). Os papéis da Vale estiveram entre os mais negociados, encerrando o dia com queda de 2,05%.
O dólar comercial fechou o dia em leve alta de 0,16%, cotado a R$ 3,71. O euro comercial oscilou de R$ 4,20 para 4,21.
> Falha no eSocial atrapalha empresas a enviarem folha à Receita

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