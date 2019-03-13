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Mercado financeiro

Dólar cai pela terceira sessão seguida e fecha em R$ 3,81

Na bolsa de valores, o dia foi de estabilidade. O Ibovespa, índice da B3, operou com alta em alguns momentos, mas fechou o pregão com leve queda de 0,2%, aos 97.828 pontos

Publicado em 

12 mar 2019 às 21:55

Publicado em 12 de Março de 2019 às 21:55

Dólar é cotado a R$ 3,81 nesta terça-feira (12) Crédito: Arquivo/ Agência Brasil
Em um dia de relativa calma no mercado financeiro, o dólar norte-americana voltou a fechar em baixa. O dólar comercial encerrou esta terça-feira (12) vendido a R$ 3,817, com recuo de R$ 0,025 (-0,66%).
Esta foi a terceira sessão consecutiva de queda da divisa, que se aproximou de R$ 3,90 no fim da semana passada em meio a tensões nos mercados interno e externo.
Na bolsa de valores, o dia foi de estabilidade. O Ibovespa, índice da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), operou com alta em alguns momentos, mas fechou o pregão com leve queda de 0,2%, aos 97.828 pontos.
> STF suspende adicional de 25% a aposentados com necessidade de cuidadores

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