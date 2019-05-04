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Aumento

Diesel negociado nas refinarias está mais caro a partir de hoje

O aumento médio definido pela empresa ficou em R$ 0,057

Publicado em 

04 mai 2019 às 15:55

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 15:55

Diesel nas refinarias é reajustado neste sábado (4) Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O preço médio do litro do diesel nas refinarias foi reajustado neste sábado (4), conforme informação divulgada no site da Petrobras, onde está listado 37 locais de postos de distribuição do combustível.
O aumento médio definido pela empresa ficou em R$ 0,057. O valor passou de R$ 2,2470 o litro para R$ 2,3047. O preço da gasolina permanece inalterado.
O reajuste é o primeiro praticado pela petroleira para o diesel desde 18 de abril, quando os preços subiram 4,8%.
GÁS DE COZINHA
A Petrobras também reajustou em 3,43% o botijão de até 13 quilos do gás de cozinha nas refinarias, a partir deste domingo (5).
O botijão terá um aumento de R$ 0,87, passando a custar R$ 26,20 para as distribuidoras sem a cobrança de tributos.

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