Crise do petróleo pode aumentar a receita do ES com royalties

Aumento do preço do barril de petróleo pode fazer com que o Estado arrecade mais Crédito: Pixabay

Arábia Saudita. O valor do barril subiu 20%, chegando a US$ 70. O Estado é um dos principais produtores do óleo no Brasil e pode se beneficiar com o aumento do preço do produto, já que a produção mundial de petróleo caiu cerca de 5% por conta dos ataques com drones às instalações da petroleira Aramco, na. O valor do barril subiu 20%, chegando a US$ 70.

"Aqui no Espírito Santo, como região produtora, espera-se que essa crise tenha um efeito dúbio. Por um lado ela pode aumentar o preço de vários produtos, como combustíveis, mas, por outro, ela aumenta a arrecadação. Algumas atividades passam a lucrar mais, mas é muito pontual", observa o economista e professor da Ufes Fernando Bissoli.

O economista Mário Vasconcelos concorda com Bissoli, mas faz uma ressalva: o aumento de arrecadação não vai acontecer do dia para a noite.

"O lado positivo dessa crise é que vai aumentar a nossa arrecadação. Nossa e dos demais Estados produtores. Mas isso também não vai acontecer de hoje pra amanhã. Deve levar algum tempo, o que deve variar com o tempo que a Arábia Saudita vai continuar com produção reduzida", comenta.

"Economia tem muito disso. Quando surge uma coisa ruim, vem outra boa para compensar", acrescenta.

"ARTIFICIAL"

Já a doutora em Contabilidade e Administração Neyla Tardin, professora da Fucape, lembra que a receita não vem via redução de custos. "É um aumento vindo com aumento de custo que é repassado a quem paga pelo petróleo. Em geral, acredito que não seja benéfico. Esse aumento do preço infla a arrecadação de forma artificial", avalia.

COMPENSAÇÃO TEMPORÁRIA

O secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, explica que o aumento do preço do barril de petróleo trará um eventual incremento em royalties e participações especiais para o Espírito Santo. "Do ponto de vista das finanças públicas é muito positivo, porém não é algo que o Estado possa imaginar como forma perene, pois está vindo para compensar uma queda da produção", disse.