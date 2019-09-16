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Efeito nas contas públicas

Crise do petróleo pode aumentar a receita do ES com royalties

O aumento no preço do barril de óleo pode beneficiar temporariamente o Estado e os municípios produtores
Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

16 set 2019 às 18:49

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 18:49

Aumento do preço do barril de petróleo pode fazer com que o Estado arrecade mais Crédito: Pixabay
A crise que elevou o preço do petróleo no mercado internacional após ataques a refinarias na Arábia Saudita pode aumentar a arrecadação de Estados e municípios que recebem royalties do petróleo. É esse o caso do Espírito Santo e de cidades capixabas.
O Estado é um dos principais produtores do óleo no Brasil e pode se beneficiar com o aumento do preço do produto, já que a produção mundial de petróleo caiu cerca de 5% por conta dos ataques com drones às instalações da petroleira Aramco, na Arábia Saudita. O valor do barril subiu 20%, chegando a US$ 70.
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"Aqui no Espírito Santo, como região produtora, espera-se que essa crise tenha um efeito dúbio. Por um lado ela pode aumentar o preço de vários produtos, como combustíveis, mas, por outro, ela aumenta a arrecadação. Algumas atividades passam a lucrar mais, mas é muito pontual", observa o economista e professor da Ufes Fernando Bissoli.
Apesar da previsão de que o preço do combustível aumente, a Petrobras vai segurar preço de gasolina até mercado estabilizar. Então, a curto prazo, o preço nos postos para o consumidor não deve subir.
O economista Mário Vasconcelos concorda com Bissoli, mas faz uma ressalva: o aumento de arrecadação não vai acontecer do dia para a noite.
"O lado positivo dessa crise é que vai aumentar a nossa arrecadação. Nossa e dos demais Estados produtores. Mas isso também não vai acontecer de hoje pra amanhã. Deve levar algum tempo, o que deve variar com o tempo que a Arábia Saudita vai continuar com produção reduzida", comenta.
"Economia tem muito disso. Quando surge uma coisa ruim, vem outra boa para compensar", acrescenta.
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"ARTIFICIAL"
Já a doutora em Contabilidade e Administração Neyla Tardin, professora da Fucape, lembra que a receita não vem via redução de custos. "É um aumento vindo com aumento de custo que é repassado a quem paga pelo petróleo. Em geral, acredito que não seja benéfico. Esse aumento do preço infla a arrecadação de forma artificial", avalia.
COMPENSAÇÃO TEMPORÁRIA
O secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti, explica que o aumento do preço do barril de petróleo trará um eventual incremento em royalties e participações especiais para o Espírito Santo. "Do ponto de vista das finanças públicas é muito positivo, porém não é algo que o Estado possa imaginar como forma perene, pois está vindo para compensar uma queda da produção", disse.
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Quanto ao possível aumento do preço do combustível, Pegoretti pontua que "a alta do preço penaliza o consumidor e isso não desejamos". "O que queremos é a estabilidade e a previsibilidade do preço", finaliza.

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