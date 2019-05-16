Corretora de investimentos com bitcoins tem site retirado do ar

Crédito: Reprodução

A empresa é suspeita de vender ativos financeiros , semelhantes aos ofertados por fundos de investimentos. Há indícios de que a empresa ofereceria lucros mensais de 20% aos investidores.

Página da Trader Group antes de ser retirada do ar Crédito: Reprodução

O nome do negócio suspeito, mantido em sigilo pelas autoridades, veio à tona após a remoção da página na web.

Quem entra no site da empresa se depara com a mensagem: “Conteúdo removido por ordem judicial, Ref. IPL 0493/2018 DPF/SR/ES. Entrar em contato com Polícia Federal e Ministério Público Federal.”

A Trader Group atuava nesse mercado desde 2017. A suspeita da Polícia Federal é de que os valores aplicados pelos poupadores não eram realmente destinados a compras de bitcoins e que a empresa funcionaria como um esquema Ponzi , um tipo de pirâmide financeira

Foram alvo de busca e apreensão na quarta-feira, dia 15, cinco pessoas, uma no Acre, uma no Mato Grosso do Sul e três no Espírito Santo. No Estado, um dos suspeitos é o dono da empresa, Wesley Binz.

Site retirado do ar Crédito: Reprodução

Em entrevista em janeiro deste ano para o site ES Brasil, o empresário, que se dizia CEO da organização, falava que o mercado de criptomoedas era vantajoso e que garantia ganhos exponenciais em curto prazo.

Segundo ele, na reportagem, a Trader Group já tinha 950 clientes ativos e que esse mercado ainda carecia de regulamentação da CVM. “Nosso padrão de negócio é o mais avançado e bem estruturado e servirá de modelo para o futuro. Nossa maior conquista também foi entregar alta performance em reais mesmo em ano em que as criptomoedas se desvalorizaram mais de 70%”, disse na entrevista.

O empresário também era conhecido na imprensa nacional. Deu entrevistas para sites como Exame, Terra e Infomoney, falando sobre o mercado de criptomoedas . Ele também era identificado como trader especializado em investimentos de alta volatilidade.