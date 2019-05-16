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Suspeita de fraude

Corretora de investimentos com bitcoins tem site retirado do ar

Página da Trader Group foi removida da web por decisão judicial
Mikaella Campos

Mikaella Campos

Publicado em 

16 mai 2019 às 20:26

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 20:26

Crédito: Reprodução
A corretora de investimentos com bitcoins Trader Group, localizada em Laranjeiras, na Serra, teve o site retirado do ar nesta quinta-feira (16) por determinação da Justiça Federal. As atividades da empresa foram suspensas na quarta (15) após a Operação Madoff, deflagrada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal.
A empresa é suspeita de vender ativos financeiros, semelhantes aos ofertados por fundos de investimentos. Há indícios de que a empresa ofereceria lucros mensais de 20% aos investidores.
Segundo investigações, a gestora de recursos agia de forma clandestina, pois não tinha autorização nem da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nem do Banco Central para operar com a venda de títulos.
Página da Trader Group antes de ser retirada do ar Crédito: Reprodução
O nome do negócio suspeito, mantido em sigilo pelas autoridades, veio à tona após a remoção da página na web.
Quem entra no site da empresa se depara com a mensagem: “Conteúdo removido por ordem judicial, Ref. IPL 0493/2018 DPF/SR/ES. Entrar em contato com Polícia Federal e Ministério Público Federal.”
A Trader Group atuava nesse mercado desde 2017. A suspeita da Polícia Federal é de que os valores aplicados pelos poupadores não eram realmente destinados a compras de bitcoins e que a empresa funcionaria como um esquema Ponzi, um tipo de pirâmide financeira.
Foram alvo de busca e apreensão na quarta-feira, dia 15, cinco pessoas, uma no Acre, uma no Mato Grosso do Sul e três no Espírito Santo. No Estado, um dos suspeitos é o dono da empresa, Wesley Binz.
Site retirado do ar Crédito: Reprodução
Em entrevista em janeiro deste ano para o site ES Brasil, o empresário, que se dizia CEO da organização, falava que o mercado de criptomoedas era vantajoso e que garantia ganhos exponenciais em curto prazo.
Segundo ele, na reportagem, a Trader Group já tinha 950 clientes ativos e que esse mercado ainda carecia de regulamentação da CVM. “Nosso padrão de negócio é o mais avançado e bem estruturado e servirá de modelo para o futuro. Nossa maior conquista também foi entregar alta performance em reais mesmo em ano em que as criptomoedas se desvalorizaram mais de 70%”, disse na entrevista.
O empresário também era conhecido na imprensa nacional. Deu entrevistas para sites como Exame, Terra e Infomoney, falando sobre o mercado de criptomoedas. Ele também era identificado como trader especializado em investimentos de alta volatilidade.
Representantes da Trader Group e o Wesley Binz foram procurados, mas até o momento não atenderam a reportagem.

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