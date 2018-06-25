Contribuintes de São Mateus terão que ir à Receita de Linhares

Crédito: Agência Brasil

A Receita Federal decidiu suspender o funcionamento de 25 agências em todo o país. Entre as unidades que fecharão as portas está a de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Com a medida, quem precisar dos serviços da agência vai ter que percorrer cerca de 85 quilômetros, já que a partir do dia 6 de julho os serviços passarão a ser assumidos pela agência de Linhares.

Quatro funcionários que estavam lotados em São Mateus serão realocados em outras unidades, três na de Linhares e uma da Serra.

Segundo o delegado da Receita Federal no Espírito Santo, Luiz Antônio Bosser, "o encerramento das atividades em São Mateus decorre de reorganização administrativa no âmbito da Receita Federal do Brasil, com foco em restrições orçamentárias".

Ao todo, a Receita Federal suspendeu o funcionamento de 25 agências de 15 Estados, devido ao cancelamento de dotações orçamentárias.

De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (25), 15 Estados tiveram agências com funcionamento suspenso. Segundo a publicação, caberá à Coordenação-Geral de Atendimento (Cogea) a adoção das medidas necessárias e avaliação de alternativas de atendimento.