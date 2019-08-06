Conta de luz vai cair 4,84% para consumidores do Espírito Santo

O Gazeta Online havia noticiado em maio que aredução maior que a concedida. A explicação da EDP era de que, neste ano, a empresa conseguiu finalizar o pagamento de dívidas que fez ao comprar energia de termelétricas entre 2013 e 2014. Foram emprestados pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) R$ 14 bilhões à distribuidora.