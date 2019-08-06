Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Conta de luz vai cair 4,84% para consumidores do Espírito Santo
Tarifa da EDP

Conta de luz vai cair 4,84% para consumidores do Espírito Santo

Revisão da tarifa de energia elétrica aplicada pela EDP foi aprovado pela Aneel. Queda vai atingir 1,5 milhão de consumidores residenciais e empresariais

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 15:30

Publicado em 

06 ago 2019 às 15:30
Conta de luz da EDP: revisão tarifária anual aprovada Crédito: Arquivo
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou na tarde desta terça-feira (6) uma redução de -4,84% nas contas de luz de clientes da EDP no Espírito Santo. O aumento será válido para cerca de 1,5 milhão de unidades consumidoras da distribuidora, que atende 70 municípios capixabas.
A revisão na tarifa de energia elétrica já passa a valer a partir desta quarta-feira (7). O efeito médio a ser percebido será de -3,22% para as unidades consumidoras atendidas em alta tensão (indústria e grandes varejistas) e de -5,56% para as atendidas em baixa tensão (pequenos comércios e residências).
> Aneel anuncia bandeira tarifária vermelha para agosto
O Gazeta Online havia noticiado em maio que a previsão de reajuste era de -6,66%, redução maior que a concedida. A explicação da EDP era de que, neste ano, a empresa conseguiu finalizar o pagamento de dívidas que fez ao comprar energia de termelétricas entre 2013 e 2014. Foram emprestados pela Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) R$ 14 bilhões à distribuidora.
O processo diz respeito à revisão tarifária da companhia, realizada de quatro em quatro anos para manter o equilíbrio econômico-financeiro da empresa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

edp
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)
Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados