Consumidor sem dívidas vai ter desconto e mais prazo para pagar

Pegar empréstimos, por exemplo, pode ficar mais barato para bons pagadores Crédito: Arquivo





O consumidor que paga suas contas em dia vai ter mais prazo para quitar as despesas, além de descontos ao efetuar novas compras. A expectativa é que isso aconteça depois que entrarem em vigor as alterações no Cadastro Positivo, sancionadas na tarde de ontem pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL).

O cadastro existe desde 2013, mas em 90 dias, prazo que o Banco Central tem para regulamentar as mudanças, todos os bons pagadores serão incluídos no sistema – mesmo que não façam um pedido para tal inclusão.

De acordo com Geraldo Calenzani, gerente de negócios da CDL Vitória, a partir das informações dos consumidores será possível que as empresas analisem o histórico do consumidor. “Com o Cadastro Positivo, o credor vai ter condições de conceder o crédito com mais segurança, já que tem informações individualizadas para o consumidor. Com isso, ele cria condições especiais de parcelamento maior, com juros menores e consegue oferecer até descontos”, comenta.

Já o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri, acredita que o benefício vai ser maior para as pessoas que forem fazer compras em valores mais significativos.

“As taxas de financiamento são altas porque há muita inadimplência. Com o Cadastro Positivo, as pessoas que pagam suas contas religiosamente poderão ter o benefício de pagar menores taxas e juros”, comentou.

José Lino ainda acredita que a alteração na forma como o cadastro é feito vá trazer ainda uma repercussão positiva para a economia brasileira.

INCLUSÃO

De acordo com a proposta, os dados dos bons pagadores começam a ser coletados a partir da sanção do projeto. Essa é uma mudança de interpretação em relação à lei original do cadastro, de 2011. Nela, estava previsto o recolhimento dos dados de inadimplência de até 15 anos antes da sanção. Mas esse tópico não está explícito na lei que foi aprovada em março pelo Senado e sancionada ontem.

O presidente da Boa Vista SCPC, Dirceu Gardel, interpreta que o novo texto prevê que sejam coletadas apenas informações a partir da entrada em vigor da lei.

“Isso é bom, porque, em três ou quatro meses as pontuações vão melhorar. Alguém que passou por um momento difícil e ficou com o nome sujo não vai mais ser colocado ao lado de um inadimplente contumaz”, diz.

A qualquer momento os consumidores poderão pedir para entrar, ou sair, do cadastro. Para algumas empresas, no entanto, o melhor seria levantar o passado dos consumidores, o que permitiria criar uma base mais consistente. Na Serasa Experian, por exemplo, o entendimento da nova lei é que o consumidor só poderá optar por participar, ou não, do cadastro e não escolher períodos de análise sobre sua situação financeira.

Atualmente, segundo a Associação Brasileira dos Bureaus de Crédito (ANBC), cerca de dez mil pessoas já estão integradas ao cadastro positivo. (Com agências)

ENTENDA COMO FUNCIONA





O cadastro

O que é o Cadastro Positivo?

É um banco de dados que dá nota para o consumidor que paga suas contas em dia.

Qual a diferença para o Cadastro Negativo?

O Cadastro Negativo avalia o histórico de mau pagamento de consumidores e empresas. Já o positivo, o bom histórico de pagamentos.

Funcionamento

Quais informações estarão no cadastro?

Histórico de pagamentos de dívidas como cartão de crédito, contas de luz e telefone, internet, empréstimos e financiamentos.

Como sou avaliado?

Por meio do “score”, que é uma nota que as empresas de proteção ao crédito dão a consumidores a partir de modelos estatísticos que calculam as chances de eles não pagarem suas contas. A pessoa passa a ser classificada como “bom pagador” ou “mau pagador”.

O que ele considera?

Muitas variáveis, como idade do consumidor, sexo, renda, local onde mora e pontualidade no pagamento.

Quem coleta as informações?

Empresas especializadas em análise de crédito, como Serasa, Boa Vista e SPC.

Como melhorar a nota?

Atualizando os dados cadastrais como endereço, estado civil e renda. Manter as contas em dia é primordial.

O cadastro positivo ajuda?

Na maioria das vezes, sim. Quando o consumidor adere ao cadastro, os operadores de crédito têm mais informações sobre empréstimos que ele fez e sua pontualidade de pagamento, o que influencia a nota.

Onde posso me cadastrar?