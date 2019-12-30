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Tarifa branca

Consumidor residencial poderá pagar menos por energia fora de horário de pico

A partir de 2020, a maior parte dos consumidores de energia terão uma oportunidade de mudar os hábitos e diminuir a conta de luz com a tarifa branca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 08:36

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 08:36

Consumidores terão uma oportunidade de mudar os hábitos e diminuir a conta de energia. Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A maior parte dos consumidores de energia em todo o país terá uma oportunidade de mudar os hábitos e diminuir a conta de luz. Em vigor desde 2018 para grandes consumidores, a tarifa branca de energia será estendida a quase todos os brasileiros em 1º de janeiro. As informações são da Agência Brasil.
A tarifa branca consiste na redução do preço da energia fora do horário de pico, também chamado de horário de ponta e envolve três faixas de valores. Nos dias úteis, a cobrança da energia será dividida em três faixas de horário: o horário de ponta (tarifa vermelha), entre o fim da tarde e o início da noite; a faixa intermediária (amarela), uma hora antes e uma hora depois do horário de ponta, e o horário fora de ponta (verde), com custo mais baixo no restante do dia.
A mudança não valerá apenas para unidades residenciais consumidoras da subclasse de baixa renda, atualmente tarifadas em condições vantajosas. Esse modelo de tarifação é aplicado em países como Canadá, Austrália, Itália, França e Reino Unido.

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ADESÃO

O consumidor deverá prestar atenção antes de optar pela tarifa branca. Isso porque a adesão envolve mudanças de hábito, como usar aparelhos que consomem mais energia, principalmente o chuveiro elétrico, fora dos horários de pico. Caso o cliente não preste atenção e mantenha o consumo no horário de ponta, poderá fechar o mês com a conta mais cara.
Cada concessionária de energia estabelece o horário de ponta. Para aderir à tarifa branca, o consumidor precisará formalizar a opção na distribuidora a partir de janeiro. A empresa instalará um novo medidor de energia capaz de registrar o consumo nas diferentes faixas horárias.

CONFIRA OS HORÁRIOS DE PONTA DAS PRINCIPAIS  DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA

  • Cemig - Minas Gerais: 17h às 19h59
  • Enel - São Paulo: 17h30 às 20h29
  • Light - Rio de Janeiro: 17h30 às 20h29
  • CEB - Distrito Federal: 18h às 20h59
  • CPFL - São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais: 18h às 20h59
  • CEEE - Rio Grande do Sul: 18h às 20h59
  • Celesc - Santa Catarina: 18h às 20h59
  • Coelba - Bahia: 18h às 20h59
  • Copel - Paraná: 18h às 20h59

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