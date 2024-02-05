Consulta ao abono do PIS/Pasep é liberada; saiba se você vai receber

SÃO PAULO - O governo federal liberou a consulta ao abono salarial do PIS e do Pasep de 2024 nesta segunda-feira (5). Os trabalhadores podem acessar se vão receber o benefício referente ao ano-base 2022 pelo site gov.br e pelo aplicativo Carteira de Trabalho

Os pagamentos seguirão a sequência do mês de nascimento do beneficiário, aplicando a mesma regra tanto para trabalhadores privados (PIS) quanto para servidores públicos (Pasep). O período de distribuição será de 15 de fevereiro a 15 de agosto, conforme o calendário completo mais abaixo.

O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou que cerca de 24,5 milhões de trabalhadores serão beneficiados, totalizando um montante de R$ 23,9 bilhões.

Agência da Caixa Econômica Federal: pagamento PIS/Pasep Crédito: Caixa/Divulgação

O valor do abono será proporcional ao período em que o trabalhador esteve empregado com carteira assinada em 2022, sendo o benefício máximo correspondente ao salário mínimo de 2024, fixado em R$ 1.412, conforme decreto do governo.

Calendário de Pagamentos do PIS em 2024

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro



a partir de 15 de fevereiro Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de março



a partir de 15 de março Nascidos em março : a partir de 15 de abril



: a partir de 15 de abril Nascidos em abril: a partir de 15 de abril



a partir de 15 de abril Nascidos em maio: a partir de 15 de maio



a partir de 15 de maio Nascidos em junho: a partir de 15 de maio



a partir de 15 de maio Nascidos em julho: a partir de 17 de junho



a partir de 17 de junho Nascidos em agosto: a partir de 17 de junho



a partir de 17 de junho Nascidos em setembro: a partir de 15 de julho



a partir de 15 de julho Nascidos em outubro: a partir de 15 de julho



a partir de 15 de julho Nascidos em novembro: a partir de 15 de agosto

a partir de 15 de agosto Nascidos em dezembro: a partir de 15 de agosto

Elegibilidade para o PIS em 2024

Terão direito ao abono em 2024 todos os trabalhadores e servidores que:

Receberam até dois salários mínimos mensais, em média, em 2022;



Estão inscritos no PIS ou Pasep há pelo menos cinco anos;



Atuaram com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias em 2022



Tiveram seus dados corretamente informados pelo empregador ao governo



Não terão direito ao abono: