Compare a capacidade do novo Aeroporto de Vitória com o antigo

Saguão principal do antigo aeroporto Crédito: Arquivo

Projetado para receber quase o triplo de passageiros que o atual terminal tem capacidade, o novo Aeroporto de Vitória tem uma área de 29,5 mil metros quadrados, três vezes maior que o espaço atual. No total, a infraestrutura poderá receber até 8,4 milhões de passageiros por ano, enquanto o terminal antigo recebe no máximo até 3,3 milhões de pessoas/ano.

As aeronaves também vão ter um espaço maior para desembarcarem as pessoas. Enquanto no antigo o desembarque era feito na própria pista, com um máximo de cinco aviões estacionados por vez, no novo terminal serão nove vagas para aeronaves, sendo seis com ponte de desembarque e três para desembarque remoto - com escada, como acontece atualmente.

Veja infográfico que compara o novo aeroporto com o antigo

INTERAÇÃO: Mexa no cursor e compare a fachada antiga com a nova

Sala de embarque antiga X Saguão de embarque e desembarque novo