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Antigo X Novo

Compare a capacidade do novo Aeroporto de Vitória com o antigo

Infográfico e vídeos comparam terminal antigo com as novidades do novo aeroporto

Publicado em 28 de Março de 2018 às 17:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 17:03
Saguão principal do antigo aeroporto Crédito: Arquivo
Projetado para receber quase o triplo de passageiros que o atual terminal tem capacidade, o novo Aeroporto de Vitória tem uma área de 29,5 mil metros quadrados, três vezes maior que o espaço atual. No total, a infraestrutura poderá receber até 8,4 milhões de passageiros por ano, enquanto o terminal antigo recebe no máximo até 3,3 milhões de pessoas/ano.
As aeronaves também vão ter um espaço maior para desembarcarem as pessoas. Enquanto no antigo o desembarque era feito na própria pista, com um máximo de cinco aviões estacionados por vez, no novo terminal serão nove vagas para aeronaves, sendo seis com ponte de desembarque e três para desembarque remoto - com escada, como acontece atualmente. 
Veja infográfico que compara o novo aeroporto com o antigo
INTERAÇÃO: Mexa no cursor e compare a fachada antiga com a nova
Sala de embarque antiga X Saguão de embarque e desembarque novo 
Saguão principal antigo x Saguão principal novo

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