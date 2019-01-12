Combustível, educação e energia pesam no bolso dos capixabas

O preço dos combustíveis tiveram constantes altas, com a gasolina chegando perto dos R$ 5 Crédito: Divulgação

Grande Vitória pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE, subiram de preço no ano passado. Todo mundo sentiu. Praticamente tudo ficou mais caro em 2018. Combustível, passagem de ônibus – que, aliás, já iniciou 2019 subindo novamente –, energia elétrica, alimentos e até livros. Praticamente todos os produtos e serviços pesquisados napelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE, subiram de preço no ano passado.

Com o resultado, a inflação (que é o índice de reajustes de preços) do Estado em 2018 superou a de 2017, fechando em 4,19%, percentual superior ao índice nacional. O IPCA do Brasil foi 3,75%, número abaixo da meta central da inflação de 4,5% estipulada pelo Banco Central. Analistas previam que o índice do país fechasse em 3,69%, segundo o último boletim Focus.

Na Região Metropolitana de Vitória, o IPCA teve o terceiro maior aumento do país, ficando atrás apenas de Porto Alegre (4,62%) e do Rio de Janeiro (4,3%). Pressionando esse índice estão altas em itens com forte peso no orçamento das famílias, com destaque para os combustíveis (que tiveram inflação de 12,82%), planos de saúde (que aumentaram em média 11,13%), energia elétrica (9,49%), e gastos com educação (como mensalidade e matrículas de cursos, material didático e livros, que subiram 6,04%).

Nas despesas com transporte, aliás, não teve para onde correr. Se o preço dos combustíveis tiveram constantes altas, com a gasolina chegando perto dos R$ 5, o transporte público também não aliviou e teve inflação de 8,48% no ano na Grande Vitória.

“O gasto com transporte sem dúvidas foi o grande vilão do ano. Com a política de preços da Petrobras de reajustes diários seguindo preços internacionais, o diesel e a gasolina foram para as alturas. E isso pesou muito no bolso de quem precisa do carro todo dia, que destina boa parte do orçamento para isso, e para quem depende do transporte público, que também teve reajustes por causa da alta do diesel”, explicou o economista Ricardo Paixão.

GREVE

O especialista destaca ainda outro ponto que teve grande peso na inflação de 2018: a greve dos caminhoneiros, ocasionada justamente pela alta dos combustíveis. “A greve afetou vários setores, como o agronegócio, a indústria e os supermercados. Isso impactou muito a inflação de maio e junho em todo país e teve peso ainda maior no Espírito Santo”, lembrou.

A energia elétrica, segundo Paixão, foi impactada pelos longos períodos de estiagem no ano passado, que fizeram vigorar bandeiras tarifárias com cobranças extras por quilowatt-hora (kWh). Foram cinco meses de bandeira vermelha nível 2 (que cobra R$ 5 para cada 100 kWh) e dois meses da amarela (R$ 1 para cada 100 kWh.

“O problema é que transporte e energia não são itens substituíveis. Você poupa, como usar menos o chuveiro quente, trocar lâmpadas, pegar carona, mas não se elimina a despesa. Outras, como alguns produtos de supermercado, são substituíveis. Plano de saúde se não tiver jeito também dá para abrir mão”, disse o economista.

O mestre em Finanças e professor da Fucape, Renato Tognere Ferron, frisou o que significa o indicador de inflação. “Mesmo ficando dentro da meta, a inflação retira o poder de compra do consumidor. O ideal sempre é que não se tenha inflação ou que seja o mais baixo possível. Mas se formos comparar o nível que chegou há uns três anos, é louvável o esforço de redução”.

Para Ferron, a estimativa é de um percentual menor neste ano. “Espera-se por uma melhor recuperação da economia, que naturalmente fará a inflação cair”.

INFLAÇÃO DENTRO DA META DO GOVERNO

Expectativa é que o índice fique dentro da meta até 2022

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, comemorou a inflação de 2018. Segundo os dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geogtafia e Estatística (IBGE), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do país fechou o ano em 3,75%.

A meta de inflação fixada pelo BC para o ano passado era de 4,5%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual – ou seja, ficando entre 3% e 6%, a inflação seria considerada dentro da meta.

Goldfanj destacou que a expectativa do mercado é de que, pelo menos até 2022, a inflação permaneça em torno da meta do governo. Para 2019 e 2020, o centro da meta foi fixado em 4,25% e 4%, respectivamente; e para 2021, em 3,75%.

“As expectativas de inflação para os próximos anos encontram-se também em torno da meta. Expectativa para 2019, em torno de 4%; 2020, em torno de 4%; 2021, 3,75%; 2022, 3,75%. Tudo isso é a pesquisa Focus, não é a projeção do Banco Central”, afirmou.

“A confiança de que a política monetária será reajustada quando houver desvios relevantes é o que gera a expectativa de ancoragem (da inflação) em torno da meta”, enfatizou o presidente.

Goldfajn também defendeu a necessidade de avanço das reformas econômicas para garantir a estabilidade inflacionária no país. “Sabemos que a continuidade de reformas e ajustes (econômicos) é essencial para manter a inflação controlada e a taxa de juros estável”, disse.

Ilan deixará o Banco Central, após ter recusado permanecer no cargo no governo de Jair Bolsonaro. Ele será substituído por Roberto Campos Neto, executivo do Banco Santander e próximo a Paulo Guedes, ministro da Economia.

DEZEMBRO

A inflação no Brasil em dezembro foi de 0,15%. Trata-se da menor taxa para o mês desde o início do Plano Real e, com isso, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) fechou o ano passado em 3,75%.

No Brasil, a inflação foi pressionada principalmente pelos preços dos produtos e serviços de habitação, transportes e alimentos. Juntos, estes três grupos responderam por 66% do IPCA do ano.

Individualmente, o preço do plano de saúde foi o item com maior impacto na inflação do ano, segundo o IBGE. Com alta acumulada de 11,17%, os planos de saúde responderam por 0,44 ponto percentual (p.p.) do índice geral de 2018.

Na sequência, os outros dois itens com maior impacto individual no indicador foram a energia elétrica, com alta de 8,7% e impacto de 0,31 p.p. no índice, e a gasolina, que aumentou 7,24% nos 12 meses impactando em 0,31 p.p. o IPCA acumulado do ano.

Outros destaques de alta no ano foram passagem aérea (16,92%), ônibus urbano (6,32%), eletrodomésticos (6,28%) e cursos regulares (5,68%). Em alimentos, as altas que mais pesaram no índice geral foram as do tomate (71,76%), frutas (14,10%) e refeição fora (2,38%).

EVENTO

Ontem, o Banco Central lançou a coleção digital “História Contada do Banco Central”. A obra reúne entrevistas com 25 ex-presidentes e outras personalidades que fazem parte dos 54 anos de existência da instituição do país.

“Quem acessar esse conteúdo e acompanhar os depoimentos não só vai ter conhecimento sobre a história do banco, mas vai perceber que os relatos parecem atuais”, disse Goldfanj, o atual presidente do banco. Ao final do evento, os ex-presidentes posaram para fotos.