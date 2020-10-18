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Rio Grande do Sul

Cervejaria encontra figurantes para vídeo após oferecer chope grátis

De acordo com o que um representante da cervejaria, a empresa já havia colocado um anúncio chamando pessoas para o trabalho, mas não obteve sucesso. Então resolveu mudar a oferta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2020 às 19:30

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 19:30

Cervejaria Blauth Bier
Cervejaria Blauth Bier Crédito: Instagram/blauthbier
A cervejaria artesanal Blauth Bier, localizada na cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, fez um convite inusitado na manhã desta sexta-feira (16). Em busca de 20 figurantes para um vídeo institucional contando a história da fábrica, a empresa ofereceu chopp grátis para atrair candidatos que teriam que gravar na tarde do mesmo dia e a iniciativa deu certo.
De acordo com o que um representante da cervejaria, a empresa já havia colocado um anúncio chamando pessoas para o trabalho, mas não obteve sucesso. Então resolveu mudar a oferta. "Precisávamos de 20 figurantes de última hora e resolvemos ofertar chopp para conseguir!
Funcionou! Rapidamente tivemos centenas de pessoas se oferecendo", contou, via Instagram.
De acordo com as redes sociais da empresa, a história da cervejaria começou em 1900, quando o pastor alemão Curt Haupt, bisavô do proprietário, Rafael Haupt Caziani, chegou à cidade gaúcha. Ele se casou com Elsa Blauth e juntos fundaram o primeiro hotel de veraneio do Rio Grande do Sul, chamado "Veraneio Desvio Blauth". O empreendimento foi bem sucedido por 40 anos, até a década de 50, quando o turismo local se expandiu com a construção de rodovias que ofereciam possibilidade de acesso a outros pontos de lazer.
Ainda segundo a empresa, ao reformar o único chalé que sobrou dessa época, foi encontrada uma receita de cerveja escrita por Haupt. Com o objetivo de homenagear a família, Caziani passou a produzir o produto e a comercializá-lo no local que conta com "um autêntico e ensolarado Biergarten alemão e um pub".

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