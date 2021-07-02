Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Reveja o painel com Oscar Motomura, CEO do grupo Amana-Key
CBN Vitória 25 Anos

Reveja o painel com Oscar Motomura, CEO do grupo Amana-Key

Evento discutiu a preparação das organizações para os desafios do período pós-pandemia

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 17:56

Jéssica Roscio Costa

Jéssica Roscio Costa

Publicado em 

02 jul 2021 às 17:56
Com as medidas de isolamento do covid-19 decretadas, queda na circulação de pessoas e de veículos, as empresas precisaram se reinventar. O setor automobilístico foi um dos mais afetados e, nesse novo cenário, medidas precisaram ser tomadas. Sabendo do possível impacto que esse novo comportamento social poderia gerar na economia, e se preparar para desafios semelhantes, Oscar Motomura, CEO da Amana-Key, desenvolveu um estudo sobre o mercado pós-pandemia.
Com o tema ‘Preparação das organizações para os desafios do período pós-pandemia’, o estudo foi revelado em um painel promovido pela rádio CBN Vitória, na terça-feira (6), às 10h. O consultor financeiro e comentarista da CBN, Luiz Gustavo Medina, intermediou a conversa. O evento foi transmitido no site de eventos de A Gazeta (agazeta.com.br/eventos).

TRAJETÓRIA

Oscar Motomura é formado em administração e já fez diversos cursos de especialização em finanças, banking e gestão de tecnologia. Executivo multidisciplinar, tem uma expertise única na área humana, especialmente em facilitação de diálogos e busca de consenso em grandes grupos.
Atua principalmente na área de reinvenção da identidade e das macroestratégias de organizações complexas no setor público e privado, no Brasil e no exterior.

O GRUPO AMANA-KEY

Formada na década de 70 como uma empresa de consultoria na área estratégica, é especialista em gestão e liderança. Atualmente, a empresa dá atenção aos desafios de integração e cultura organizacional que acontecem dentro da própria diretoria, sociedade, país e o ecossistema como um todo.
Seus diferenciais são inovação, criatividade radical e a busca pelo inédito, com coragem de entrar em ambientes não explorados e encarar temas tabu.

CBN VITÓRIA 25 ANOS

A rádio all news com maior audiência do Espírito Santo celebra 25 anos no ar. A CBN Vitória possui uma ampla programação que aborda os mais variados temas e um seleto grupo de comentaristas em várias especialidades e com diversos pontos de vista. São 24 horas de informação precisa, onde e quando você desejar.
CBN Vitória, a rádio que conversa com você.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eventos Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo de ginástica rítmica
Com Sofia Madeira, Brasil conquista prata na Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados