Reveja o painel com Oscar Motomura, CEO do grupo Amana-Key

Com as medidas de isolamento do covid-19 decretadas, queda na circulação de pessoas e de veículos, as empresas precisaram se reinventar. O setor automobilístico foi um dos mais afetados e, nesse novo cenário, medidas precisaram ser tomadas. Sabendo do possível impacto que esse novo comportamento social poderia gerar na economia, e se preparar para desafios semelhantes, Oscar Motomura, CEO da Amana-Key, desenvolveu um estudo sobre o mercado pós-pandemia.

Com o tema ‘Preparação das organizações para os desafios do período pós-pandemia’, o estudo foi revelado em um painel promovido pela rádio CBN Vitória, na terça-feira (6), às 10h. O consultor financeiro e comentarista da CBN, Luiz Gustavo Medina, intermediou a conversa. O evento foi transmitido no site de eventos de A Gazeta (agazeta.com.br/eventos).

TRAJETÓRIA

Oscar Motomura é formado em administração e já fez diversos cursos de especialização em finanças, banking e gestão de tecnologia. Executivo multidisciplinar, tem uma expertise única na área humana, especialmente em facilitação de diálogos e busca de consenso em grandes grupos.

Atua principalmente na área de reinvenção da identidade e das macroestratégias de organizações complexas no setor público e privado, no Brasil e no exterior.

O GRUPO AMANA-KEY

Formada na década de 70 como uma empresa de consultoria na área estratégica, é especialista em gestão e liderança. Atualmente, a empresa dá atenção aos desafios de integração e cultura organizacional que acontecem dentro da própria diretoria, sociedade, país e o ecossistema como um todo.

Seus diferenciais são inovação, criatividade radical e a busca pelo inédito, com coragem de entrar em ambientes não explorados e encarar temas tabu.

CBN VITÓRIA 25 ANOS

A rádio all news com maior audiência do Espírito Santo celebra 25 anos no ar. A CBN Vitória possui uma ampla programação que aborda os mais variados temas e um seleto grupo de comentaristas em várias especialidades e com diversos pontos de vista. São 24 horas de informação precisa, onde e quando você desejar.