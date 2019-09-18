Casagrande é contra PM ter aposentadoria igual ao último salário

"Por que a gente fica preocupado? Porque nós é quem pagamos as contas dos militares, então, se vai haver uma decisão lá que crie uma dívida para os Estados, o governo federal vai ter que fazer algum tipo de compensação", comentou durante o evento que comemora os 70 anos da, realizado nesta manhã de quarta-feira (18/09) em São Mateus.

"Se aprovar, eles têm que arrumar uma fonte de financiamento. Eu concordo que todos tenham (integralidade e paridade), mas tem que ter recurso para financiar. Se vai aprovar isso, o governo federal tem que arrumar uma fonte de financiamento para os Estados. Porque vai ampliar muito a despesa dos Estados", acrescentou o governador que disse estar esperando as decisões em nível nacional sobre o assunto.