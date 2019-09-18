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Reforma da Previdência

Casagrande é contra PM ter aposentadoria igual ao último salário

Governador defende que seja criada uma fonte de financiamento para os Estados caso os policiais militares garantam benefício integral se forem incluídos no projeto Forças Armadas
Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

18 set 2019 às 11:30

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 11:30

Proposta do governo federal é incluir os policiais militares no projeto de lei que trata a aposentadoria dos membros das Forças Armadas Crédito: Reprodução internet
O governador Renato Casagrande (PSB) se posicionou contra a articulação que tem sido feita para que os policiais militares se aposentem com último salário e que ainda tenham direito à paridade (mesmo reajuste do que os trabalhadores da ativa). Tal articulação tem sido conduzida pelo governo federal para a inclusão dos policiais no projeto de lei que trata sobre a aposentadoria dos membros das Forças Armadas.
> Vejas as mudanças na reforma da Previdência aprovadas pelo Senado
A ideia é que policiais militares e bombeiros passem a ter 35 anos de contribuição, sendo 30 anos de exercício na atividade para receber o benefício. Outra mudança seria a contribuição de todos os pensionistas para o regime previdenciário. Em contrapartida, seria dada paridade e integralidade a esses trabalhadores.
"Por que a gente fica preocupado? Porque nós é quem pagamos as contas dos militares, então, se vai haver uma decisão lá que crie uma dívida para os Estados, o governo federal vai ter que fazer algum tipo de compensação", comentou durante o evento que comemora os 70 anos da Marcopolo, realizado nesta manhã de quarta-feira (18/09) em São Mateus.
> Previdência: senador do ES propõe alíquota menor para policial civil
"Se aprovar, eles têm que arrumar uma fonte de financiamento. Eu concordo que todos tenham (integralidade e paridade), mas tem que ter recurso para financiar. Se vai aprovar isso, o governo federal tem que arrumar uma fonte de financiamento para os Estados. Porque vai ampliar muito a despesa dos Estados", acrescentou o governador que disse estar esperando as decisões em nível nacional sobre o assunto.
Casagrande disse ainda que tem boa relação com o governo federal. "Nossa relação é com os ministros. O ministro da Saúde esteve aqui essa semana. Tenho estado constantemente com o de Transporte. Agricultura, Desenvolvimento Regional… tenho tido boa relação com os ministros", concluiu.
 

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