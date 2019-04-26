Casagrande defende que Estados sejam incluídos na reforma

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo Crédito: Helio Filho/Secom-ES

Após a divulgação dos números que preveem uma economia da ordem de R$ 6,47 bilhões em 10 anos com as mudanças na aposentadoria no Espírito Santo, o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), foi mais incisivo na defesa da permanência de Estados e municípios no texto da reforma da Previdência. Para o socialista, a criação de uma regra geral para servidores será o melhor para o país. em 10 anos com as mudanças na aposentadoria no Espírito Santo, o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), foi mais incisivo na defesa da permanência de Estados e municípios no texto da reforma da Previdência. Para o socialista, a criação de uma regra geral para servidores será o melhor para o país.

Questionado se a possível exclusão o preocupava, diante do fato de que o rombo do IPAJM é crescente e já gira entorno de R$ 2,2 bilhões, Casagrande pediu bom senso e disse que a retirada dos Estados da reforma não deve diminuir o desgaste de quem apoiar o projeto.

"Não vou dizer que preocupa, porque o Congresso tem autonomia e acho que terá bom senso. É preciso ter. Uma proposta só para servidores da União não vai diminuir o desgaste de quem vai votar. O desgaste maior vai se dá com as mudanças no Regime Geral de Previdência Social", disse.

O governador também citou a possibilidade de haverem privilégios com essa distinção. "Acho ruim que os servidores federais tenham uma regra e os Estados tenham outra porque isso tornará ainda mais possível existirem ilhas de privilégios. Então vejo que um decisão uniforme é melhor para a sociedade".

NÚMEROS

A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia divulgou nesta quinta-feira (25) os números da reforma, que apontam que só no Espírito Santo serão R$ 5,63 bilhões que o governo do Estado deixará de gastar com pagamentos de aposentadorias, pensões e demais benefícios dos servidores estaduais e R$ 840 milhões com policiais militares e bombeiros