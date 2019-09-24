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Saque do FGTS

Caixa libera nesta sexta-feira novo lote de saques do FGTS

Pagamento dos recursos nesta semana ocorre para correntistas da Caixa que fizeram aniversário entre maio e agosto
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

24 set 2019 às 08:39

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 08:39

Agências da Caixa Econômica estão funcionando neste sábado (14) para saque do FGTS Crédito: Ricardo Medeiros
A partir do dia 27 de setembro, trabalhadores que fazem aniversário entre maio e agosto e possuam conta-poupança na Caixa também poderão sacar os valores do FGTS.
> Golpe do FGTS na internet faz 40 vítimas a cada uma hora no ES
Para quem não é correntista, os saques começarão no dia 18 de outubro. Já as pessoas que optarem por não fazer a retirada no período de liberação terão até o dia 31 de março de 2020 para fazer o saque.
A Caixa Econômica Federal informou que abrirá as agências duas horas mais cedo no primeiro dia de saques de cada calendário de aniversário do trabalhador e abrirá aos sábados que caem no dia seguinte à primeira data de cada calendário.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE SAQUE

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