Café conilon atinge melhor marca de produtividade em quatro anos

Os grãos já estão maduros no pé esperando para serem colhidos. Enquanto isso, os produtores vivem a expectativa do que pode ser a terceira melhor safra que o Estado já teve. Se a estimativa mais otimista se cumprir, até julho, a colheita do café conilon deve superar 8,65 milhões de sacas.
A produtividade das terras capixabas deve bater o recorde nesta safra. Espera-se que o produtor colha cerca de 37,4 sacas de café por hectare. Esse é o maior índice da série histórica capixaba para o conilon, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
O melhor número antes desse foi em 2014, antes da crise hídrica atingir as lavouras do Estado. Naquele ano a média estava e 35,14 sacas por hectare.
Para Jorge Luiz Nicchio, presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória (CCCV), com a colheita esperada para este ano, a crise das lavouras de café ficou para trás. Em 2017, as chuvas caíram com mais regularidade o que permitiu que as lavouras continuassem a se recuperar. Além disso, os grãos terão uma qualidade melhor do que a dos anos anteriores, comentou.
Se a produção aumenta, o número de trabalhadores no campo também. Enquanto no Norte do Estado temos uma colheita mais mecanizada, na região do Litoral Sul, devido às montanhas, é preciso colher os grãos, na maioria das vezes, de forma manual.
De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), de maio a julho de 2017, a agricultura empregou diretamente aproximadamente 12,7 mil pessoas.
Esperamos que durante este ano sejam gerados de 350 mil a 400 mil empregos diretos e indiretos no Estado pelo setor cafeeiro. Só na colheita, devemos ter cerca de 150 mil postos para a cadeia produtiva dos cafés na época de colheita, sendo que 70% desse total será para a safra do conilon, explicou Abraão Carlos Verdin Filho, pesquisador e coordenador do programa estadual de cafeicultura do Incaper.
O aumento do número de pessoas durante a colheita deve ainda estimular o consumo nas cidades produtoras de café. Segundo Verdin, o impacto no comércio varejista será positivo, já que as pessoas que vão trabalhar também consomem. Enquanto isso, os agricultores trocam máquinas, caminhões e compram equipamentos, destacou.
PREÇO MAIS BAIXO
No início do ano, a divulgação da perspectiva da safra de 2018 pela Conab ajudou a derrubar o preço da saca do conilon. Em janeiro de 2017, a saca do grão era comercializada a R$ 475 pelo CCCV. No segundo semestre, o preço médio era de R$ 400. Já neste ano o produto está saindo a menos de R$ 340 a saca.
Com as altas consecutivas do dólar nos últimos meses dois dos principais insumos usados na adubação das plantas, o custo de produção tem incidido diretamente sobre o lucro dos produtores.
Os custos de produção sofreram mudanças. Quase 80% do nitrogênio e do potássio utilizados no Estado precisam ser importados, analisou Júlio Rocha, presidente da Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo (Faes).
2018
Arábica
Produção: a colheita deste ano deve ficar entre 3,92 e 4,68 milhões de sacas.
Produtividade média: estima-se que fique entre 25 e 29,8 sacas por hectare (ha) plantado.
Conilon
Produção: a expectativa é de que sejam colhidos de 7,65 a 8,65 milhões de sacas. Uma das maiores da história do café no Estado.
Produtividade média: deve ser entre 33,10 e 37,41 sacas/ha.
2017
Arábica
Produção: 5,91 milhões de sacas
Produtividade média: 25,13 sacas/ha.
Conilon
Produção: 5,91 milhões de sacas
Produtividade média: foi de 25,13 sacas/ha. A saca chegou a R$ 400.
2016
Arábica
Produção: 3,93 milhões de sacas. Essa foi a maior safra de arábica da história.
Produtividade média: 26,21 sacas/ha
Conilon
Produção: a falta de chuva continuou e faltou água para irrigação, com isso o Estado colheu apenas 5,03 milhões de sacas.
Produtividade média: ficou em 19,36 sacas/ha.
2015
Arábica
Produção: 2,93 milhões de sacas.
Produtividade média: 19,58 sacas/ha.
Conilon
Produção: em 2015 choveu abaixo da média e a produtividade caiu. A colheita capixaba foi de 7,76 milhões de sacas.
Produtividade média: 27,41 sacas/ha.
2014
Arábica
Produção: 2,85 milhões de sacas.
Produtividade média: 19,03 sacas/ha.
Conilon
Produção: em 2014 o Estado teve sua safra recorde, colhendo 9,94 milhões de sacas.
Produtividade média: foram colhidos 35,14 sacas/ha naquele ano.
Fonte: Conab