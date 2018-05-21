Café conilon atinge melhor marca de produtividade em quatro anos

Colheita atual deve ter grãos com mais qualidade do que safras passadas Crédito: Divulgação

Os grãos já estão maduros no pé esperando para serem colhidos. Enquanto isso, os produtores vivem a expectativa do que pode ser a terceira melhor safra que o Estado já teve. Se a estimativa mais otimista se cumprir, até julho, a colheita do café conilon deve superar 8,65 milhões de sacas.

A produtividade das terras capixabas deve bater o recorde nesta safra. Espera-se que o produtor colha cerca de 37,4 sacas de café por hectare. Esse é o maior índice da série histórica capixaba para o conilon, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O melhor número antes desse foi em 2014, antes da crise hídrica atingir as lavouras do Estado. Naquele ano a média estava e 35,14 sacas por hectare.

Para Jorge Luiz Nicchio, presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória (CCCV), com a colheita esperada para este ano, a crise das lavouras de café ficou para trás. Em 2017, as chuvas caíram com mais regularidade o que permitiu que as lavouras continuassem a se recuperar. Além disso, os grãos terão uma qualidade melhor do que a dos anos anteriores, comentou.

Se a produção aumenta, o número de trabalhadores no campo também. Enquanto no Norte do Estado temos uma colheita mais mecanizada, na região do Litoral Sul, devido às montanhas, é preciso colher os grãos, na maioria das vezes, de forma manual.

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), de maio a julho de 2017, a agricultura empregou diretamente aproximadamente 12,7 mil pessoas.

Esperamos que durante este ano sejam gerados de 350 mil a 400 mil empregos diretos e indiretos no Estado pelo setor cafeeiro. Só na colheita, devemos ter cerca de 150 mil postos para a cadeia produtiva dos cafés na época de colheita, sendo que 70% desse total será para a safra do conilon, explicou Abraão Carlos Verdin Filho, pesquisador e coordenador do programa estadual de cafeicultura do Incaper.

O aumento do número de pessoas durante a colheita deve ainda estimular o consumo nas cidades produtoras de café. Segundo Verdin, o impacto no comércio varejista será positivo, já que as pessoas que vão trabalhar também consomem. Enquanto isso, os agricultores trocam máquinas, caminhões e compram equipamentos, destacou.

PREÇO MAIS BAIXO

No início do ano, a divulgação da perspectiva da safra de 2018 pela Conab ajudou a derrubar o preço da saca do conilon. Em janeiro de 2017, a saca do grão era comercializada a R$ 475 pelo CCCV. No segundo semestre, o preço médio era de R$ 400. Já neste ano o produto está saindo a menos de R$ 340 a saca.





Com as altas consecutivas do dólar nos últimos meses dois dos principais insumos usados na adubação das plantas, o custo de produção tem incidido diretamente sobre o lucro dos produtores.

Os custos de produção sofreram mudanças. Quase 80% do nitrogênio e do potássio utilizados no Estado precisam ser importados, analisou Júlio Rocha, presidente da Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo (Faes).

2018

Arábica

Produção: a colheita deste ano deve ficar entre 3,92 e 4,68 milhões de sacas.

Produtividade média: estima-se que fique entre 25 e 29,8 sacas por hectare (ha) plantado.

Conilon

Produção: a expectativa é de que sejam colhidos de 7,65 a 8,65 milhões de sacas. Uma das maiores da história do café no Estado.

Produtividade média: deve ser entre 33,10 e 37,41 sacas/ha.

2017

Arábica

Produção: 5,91 milhões de sacas

Produtividade média: 25,13 sacas/ha.

Conilon

Produção: 5,91 milhões de sacas

Produtividade média: foi de 25,13 sacas/ha. A saca chegou a R$ 400.

2016

Arábica

Produção: 3,93 milhões de sacas. Essa foi a maior safra de arábica da história.

Produtividade média: 26,21 sacas/ha

Conilon

Produção: a falta de chuva continuou e faltou água para irrigação, com isso o Estado colheu apenas 5,03 milhões de sacas.

Produtividade média: ficou em 19,36 sacas/ha.

2015

Arábica

Produção: 2,93 milhões de sacas.

Produtividade média: 19,58 sacas/ha.

Conilon

Produção: em 2015 choveu abaixo da média e a produtividade caiu. A colheita capixaba foi de 7,76 milhões de sacas.

Produtividade média: 27,41 sacas/ha.

2014

Arábica

Produção: 2,85 milhões de sacas.

Produtividade média: 19,03 sacas/ha.

Conilon

Produção: em 2014 o Estado teve sua safra recorde, colhendo 9,94 milhões de sacas.

Produtividade média: foram colhidos 35,14 sacas/ha naquele ano.