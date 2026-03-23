BTG suspende Pix após ataque hacker desviar R$ 100 milhões

Publicado em 23 de março de 2026 às 09:07
SÃO PAULO - O BTG Pactual suspendeu temporariamente as operações via Pix neste domingo (22) após identificar movimentações consideradas atípicas no sistema. O episódio envolve um ataque hacker que teria desviado cerca de R$ 100 milhões, segundo estimativas preliminares.
Em nota, o banco afirmou que detectou as irregularidades ainda pela manhã e adotou a interrupção do serviço como medida preventiva.
"O banco esclarece que não houve acesso a contas de clientes e nenhum dado de correntista foi exposto."
A instituição acrescentou que a suspensão das transações ocorre enquanto o caso é investigado internamente.
O banco também afirmou que permanece disponível para atender clientes por meio de seus canais oficiais e que a segurança das informações é tratada como prioridade.
Segundo apurou a Folha, o BTG já teria recuperado a maior parte dos valores desviados, e estima-se que ainda faltem entre R$ 20 milhões e R$ 40 milhões para a recomposição integral.
O Banco Central ainda não se manifestou sobre o ataque.
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