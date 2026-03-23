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BTG suspende Pix após ataque hacker desviar R$ 100 milhões

BTG suspende Pix após ataque hacker desviar R$ 100 milhões

Instituição afirma que contas e dados de clientes não foram acessados ou expostos Banco já teria recuperado maior parte dos valores; faltam entre R$ 20 milhões e R$ 40 milhões

ANA PAULA BRANCO E DIEGO FELIX

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

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Publicado em 23 de março de 2026 às 09:07

SÃO PAULO - O BTG Pactual suspendeu temporariamente as operações via Pix neste domingo (22) após identificar movimentações consideradas atípicas no sistema. O episódio envolve um ataque hacker que teria desviado cerca de R$ 100 milhões, segundo estimativas preliminares.

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Em nota, o banco afirmou que detectou as irregularidades ainda pela manhã e adotou a interrupção do serviço como medida preventiva.

"O banco esclarece que não houve acesso a contas de clientes e nenhum dado de correntista foi exposto."

A instituição acrescentou que a suspensão das transações ocorre enquanto o caso é investigado internamente.

O banco também afirmou que permanece disponível para atender clientes por meio de seus canais oficiais e que a segurança das informações é tratada como prioridade.

Segundo apurou a Folha, o BTG já teria recuperado a maior parte dos valores desviados, e estima-se que ainda faltem entre R$ 20 milhões e R$ 40 milhões para a recomposição integral.

O Banco Central ainda não se manifestou sobre o ataque.

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