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Após demissão

Bolsonaro diz que recriação da CPMF está descartada

O Ministério da Economia destacou que não há um projeto de reforma tributária finalizado e que a equipe trabalha para corrigir distorções, simplificar normas, reduzir custos, aliviar a carga tributária sobre as famílias e desonerar a folha de pagamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2019 às 15:21

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 15:21

Jair Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro, após a cirurgia do presidente Crédito: Reprodução | Twitter
O presidente Jair Bolsonaro descartou nesta quarta-feira (11), em mensagem no Twitter, a recriação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) ou o aumento da carga tributária.
Ele repercutiu ainda a exoneração do secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra. De acordo com a publicação, a saída de Cintra do cargo está ligada à defesa que o agora ex-titular da Receita fazia da criação de um novo imposto sobre movimentações financeiras. "Paulo Guedes exonerou, a pedido, o chefe da Receita Federal por divergências no projeto da reforma tributária. A recriação da CPMF ou aumento da carga tributária estão fora da reforma tributária por determinação do Presidente", escreveu Bolsonaro.
> Criação da nova CPMF derruba Marcos Cintra, secretário da Receita
Na nota em que anunciou a exoneração do secretário, o Ministério da Economia destacou “que não há um projeto de reforma tributária finalizado" e que a equipe econômica "trabalha na formulação de um novo regime tributário para corrigir distorções, simplificar normas, reduzir custos, aliviar a carga tributária sobre as famílias e desonerar a folha de pagamento".
>  Nova CPMF: você será tributado até ao pagar mesada do seu filho
Bolsonaro segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde foi submetido a uma cirurgia para correção de uma hérnia incisional. O procedimento é parte do tratamento relacionado ao ferimento de faca sofrido pelo presidente há um ano, durante um ato de campanha eleitoral.

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