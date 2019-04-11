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Política

Bolsonaro defende autonomia do Banco Central no Twitter

O governo diz que a autonomia incentivará o aumento da produtividade nacional e da eficiência econômica

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 19:23

Publicado em 

11 abr 2019 às 19:23
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) foi ao Twitter defender o projeto de lei apresentado nesta quinta-feira (11), pelo governo, que dá autonomia ao Banco Central (BC). O texto será encaminhado ao Congresso nos próximos dias e integra a lista de ações propostas para os 100 dias de governo.
"A exemplo das economias mais avançadas, oficializamos hoje a proposta que consolida a autonomia do Banco Central, princípio importante que ajuda a fornecer estabilidade, eficiência e crescimento econômico", tuitou o presidente, lembrando que o projeto "é mais um compromisso" feito durante a campanha eleitoral que estaria "sendo cumprido".
A justificativa do projeto aponta que a "autonomia operacional e técnica para cumprir as metas de inflação definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)" será consagrada a partir da aprovação do texto. O governo afirma que a autonomia incentivará o aumento da produtividade nacional e da eficiência econômica.
> Ciro: Se autonomia do BC passar, é o caso de ir para a rua e quebrar tudo

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