Bolsonaro defende autonomia do Banco Central no Twitter

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Instagram

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) foi ao Twitter defender o projeto de lei apresentado nesta quinta-feira (11), pelo governo, que dá autonomia ao Banco Central (BC). O texto será encaminhado ao Congresso nos próximos dias e integra a lista de ações propostas para os 100 dias de governo.

"A exemplo das economias mais avançadas, oficializamos hoje a proposta que consolida a autonomia do Banco Central, princípio importante que ajuda a fornecer estabilidade, eficiência e crescimento econômico", tuitou o presidente, lembrando que o projeto "é mais um compromisso" feito durante a campanha eleitoral que estaria "sendo cumprido".