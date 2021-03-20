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Economia

Bolsa de Valores brasileira seguirá aberta durante feriado antecipado em SP

B3 funcionará normalmente na próxima quinta e de 29 de março a 1° de abril

Publicado em 20 de Março de 2021 às 15:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mar 2021 às 15:14
Bolsa de Valores de São Paulo, a B3
A B3 não irá aderir à antecipação do feriado em São Paulo Crédito: MARIVALDO OLIVEIRA/AE
A B3, que opera a Bolsa de Valores brasileira, não vai aderir à antecipação de feriados em São Paulo (SP). Em comunicado divulgado na noite desta sexta-feira (19), a empresa diz que irá manter o calendário planejado anteriormente.
Para tentar frear a disseminação do coronavírus na capital paulista, a prefeitura antecipou para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1º de abril os feriados de Corpus Christi e do Dia da Consciência Negra de 2021 e 2022, além do aniversário de São Paulo do ano que vem.
Todos os segmentos da B3, porém, funcionarão normalmente nessas datas. O dia 2 de abril é o feriado de Sexta-Feira Santa -como já estava previsto, neste dia a Bolsa não irá funcionar.
Os feriados antecipados serão mantidos em suas datas originais pela B3 (Corpus Christi em 3 de junho, Consciência Negra em 20 de novembro e o aniversário da cidade em 25 de janeiro).
"Qualquer tipo de fechamento do mercado financeiro dessa forma abrupta pode gerar uma distorção na formação de preços. É importante que a B3 não feche", disse Fabrizio Velloni, economista-chefe da Frente Corretora.
Além da compra e venda de ações e demais ativos de renda variável, a Bolsa de Valores também opera a compra e venda de ativos de renda fixa, derivativos, empréstimo de ativos, operações com títulos do agronegócio e de garantias.
Há ainda a Cetip (Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos), também operada pela B3, que é responsável pela negociação de títulos públicos federais.

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A B3 ainda oferece análise e aprovação de crédito para financiamento de veículos e imóveis, sendo líder na prestação de serviços de entrega eletrônica das informações exigidas para registro de contratos e anotações dos gravames do financiamento de veículos junto aos órgãos de trânsito.
Devido à gama de serviços que a companhia oferece a todo o país, adotar a antecipação dos feriados impactaria o calendário de todo o sistema financeiro nacional.
Os bancos ainda não definiram se vão aderir à antecipação dos feriados.

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