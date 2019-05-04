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BNDES

BNDES financia exportação de aviões da Embraer para os Estados Unidos

O objetivo do BNDES é dar maior competitividade à Embraer no mercado externo

Publicado em 

03 mai 2019 às 22:19

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 22:19

Prédio do BNDES Crédito: Mônica Imbuzeiro
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou nesta sexta-feira(3) o financiamento de até US$ 189 milhões (R$ 705 milhões) para a exportação de aeronaves modelo E-175, fabricadas no Brasil pela Embraer, para a empresa norte-americana Skywest, considerada a maior companhia aérea regional do mundo. A Skywest responde por 33% do tráfego aéreo regional dos Estados Unidos.
As aeronaves constituirão a principal garantia da operação. Os recursos cobrirão até 85% do preço líquido das aeronaves exportadas. O objetivo do BNDES é dar maior competitividade à Embraer no mercado externo.
O financiamento deve garantir a manutenção no Brasil de 16 mil empregos diretos "altamente qualificados" e cerca de 80 mil postos de trabalho indiretos, segundo anunciou o BNDES.
Segundo a assessoria de imprensa do BNDES, a Skywest é cliente tradicional da Embraer e o maior operador dos jatos E-Jets da empresa brasileira, atualmente. A relação da companhia americana com o BNDES remonta a 1998, quando a Skywest adquiriu aeronaves Brasília da Embraer com financiamento da instituição.
Atuando como agência de crédito para a exportação brasileira há 25 anos, o BNDES apoiou as exportações do setor aeronáutico em US$ 22 bilhões no período.
Desde sua fundação, em 1969, a Embraer comercializou mais de 8 mil aeronaves. A companhia é líder mundial na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e constitui a principal empresa exportadora brasileira de bens de alto valor agregado.

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