Bitcoins já são usados para pagar de cosméticos a serviços no ES

Crédito: Divulgação | Bitcoin

A popularidade do Bitcoin explodiu no fim de 2017, quando teve uma alta valorização. Muita gente usa a moeda hoje mais como investimento do que para pagar produtos e serviços no dia a dia. Mas sabia que no Espírito Santo já é possível pagar cosméticos, remédios e até serviços de contabilidade com Bitcoin?

O estabelecimento mais recente que entrou para o grupo dos que aceitam criptomoedas foi uma farmácia que fica no Centro de Baixo Guandu, no Noroeste do Estado. O negócio, aberto há 12 anos, passou a aceitar o pagamento virtual desde setembro de 2017, contou a proprietária da Farmácia Novo Tempo, Ivonete Machado, que garante que já fez vendas através da criptomoeda.

Outro estabelecimento que aceita bitcoins no Estado é a loja on-line de cosméticos e maquiagens Tão Bela, que tem escritório em Vila Velha. Agora, estão implementando em seu sistema outras criptomoedas, como ether e iota. Isso tudo porque cerca de 2% do público usa criptomoedas para comprar no site.

Outra empresa de Vila Velha também aceita a moeda digital para pagamento de serviços de contabilidade, como abertura e baixa de empresas, Imposto de Renda e outros. No entanto, de acordo com o proprietário da Fraga Contabilidade, Stevens Fraga, ninguém ainda o procurou para pagar com bitcoins.

Fiz o investimento, gostei, e abri para, se alguém quiser, pagar em Bitcoin. Fiz meio como teste, mas ninguém nunca me procurou para pagar com Bitcoin. Acho que o pessoal nem conhece essa ferramenta, é muito novo, afirma.

TECNOLOGIA





Em Vitória, duas empresas aceitam bitcoins, uma de consultoria e outra de aplicativos. Segundo o diretor do Libertas Bank, Daniel Herkenhoff, a empresa é uma consultoria em criptomoedas.

Aceitamos Bitcoin desde que abrimos as portas, pois trabalhamos com isso. Mas o Bitcoin hoje em dia é pouco usado para pagar coisas. A gente, inclusive, recomenda para nossos clientes que não façam isso, porque ele sempre tende a valer mais no futuro, avalia.

A outra companhia é a App Ideias, que desenvolve aplicativos. Segundo Herkenhoff, que é sócio da empresa, muitos clientes fora do país preferem pagar em Bitcoin. É mais fácil que fazer contrato de câmbio, então Bitcoin é a forma escolhida por metade dos clientes. Tem taxa de rede, mas tem menos burocracia, pontua.

Para o coordenador do MBA de Marketing Digital da FGV, André Miceli, no curto prazo é difícil que lojas aceitem bitcoins para pagamentos do dia a dia. Por transação, se paga entre R$ 10 e R$ 25, então não faz muito sentido pagar um café com Bitcoin. Hoje, as pessoas estão comprando Bitcoin mais pela valorização e venda do ativo, que como uma moeda, avalia.

Já o professor de finanças do Ifes campus Barra de São Francisco, Ricardo Dias, observa que embora seja uma forma de pagamento eficiente, a velocidade da transação nem sempre é tão rápida. Hoje, já existem moedas que permitem transações mais rápidas. E as taxas para transações mais rápidas com bitcoins são caras.

ONDE USAR BITCOIN NO ESPÍRITO SANTO?

Consultoria

A empresa Libertas Bank, de consultoria em Bitcoin, aceita a moeda digital como pagamento desde que abriram as portas, em 2015. Fica em Vitória.

Contabilidade

A Fraga Contabilidade oferece serviços de contabilidade, como abertura e baixa de empresas, certificado digital, consultoria para MEI e Simples Nacional, Imposto de Renda e outros. Aceita Bitcoin como pagamento desde agosto de 2017, mas segundo o proprietário, Stevens Fraga, até hoje ninguém fez pagamento através do ativo virtual.

Cosméticos

Loja on-line de cosméticos e maquiagens Tão Bela, com escritório em Vila Velha, aceita bitcoins desde 2015. Cerca de 2% do público paga dessa forma pelos produtos. A empresa também está implementando o pagamento por outras criptomoedas, como ether e iota.

Aplicativos

A App Ideias desenvolve aplicativos institucionais, promocionais e jogos, e aceita bitcoins como pagamento desde 2015. Como boa parte dos clientes são internacionais, cerca de metade dos clientes usam criptomoedas.

Medicamentos

A Farmácia Novo Tempo, de Baixo Guandu, passou a aceitar Bitcoin em 2017, após os donos terem a experiência de investir na moeda virtual. No estabelecimento, remédios e cosméticos podem ser comprados com bitcoins.

ONDE USAR BITCOINS NO MUNDO?

Viagens

Desde 2014, o site Expedia aceita reservas para hotéis e pacotes usando a moeda virtual.

Doações

A ONG global Save the Children, que trabalha pelos direitos das crianças, aceita doações em bitcoins desde 2014. O Instituto do Gesto Bom, de Minas Gerais, também aceita doações em criptomoedas.

Jogos