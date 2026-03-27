Energia elétrica

Bandeira verde é mantida em abril sem cobrança extra na conta de luz

Bandeira está em vigor desde janeiro, com o regime de chuvas no primeiro trimestre em patamar considerado favorável pela Aneel

Publicado em 27 de março de 2026 às 20:16

RIO - A bandeira tarifária para os consumidores de energia elétrica no Brasil será verde em abril, informou a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), nesta sexta-feira (27). A medida mantém as contas de luz sem cobrança adicional no próximo mês.

"Com o volume de chuvas observado em março, há nível satisfatório dos reservatórios das usinas hidrelétricas, refletindo em geração favorável de energia", diz a nota da agência.

A bandeira verde está em vigor desde janeiro, com o regime de chuvas no primeiro trimestre em patamar considerado favorável pela Aneel. Antes de janeiro, a última bandeira verde havia sido aplicada em abril de 2025. Desde então, as cores vinham oscilando entre amarela e vermelha (nos patamares 1 e 2).

O sistema de bandeiras tarifárias na conta de luz, que permite repassar mensalmente aos consumidores os maiores custos do país com a geração de energia, completou dez anos de implementação em 2025.

ENTENDA MAIS SOBRE AS BANDEIRAS TARIFÁRIAS

- Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo

- Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,01885 para cada quilowatt-hora (kWh) consumidos

- Bandeira vermelha - Patamar 1: condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,04463 para cada quilowatt-hora consumido

- Bandeira vermelha - Patamar 2: condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,07877 para cada quilowatt-hora consumido

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