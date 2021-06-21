Balança comercial tem superávit de US$ 2,564 bilhões em junho

Navio porta-contêiner no Rio de Janeiro; comércio exterior; balança comercial Crédito: José Paulo Lacerda/CNI

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,564 bilhões na terceira semana de junho. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (21), pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,757 bilhões e importações de US$ 4,193 bilhões.

Em junho, a balança comercial acumula saldo superavitário em US$ 7,151 bilhões, com exportações em US$ 18,380 bilhões e importações de US$ 11,229 bilhões.

No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 34,275 bilhões.

As exportações registraram aumento de 69,9% na média diária de junho ante o mesmo período do ano passado, com crescimento de US$ 88,41 milhões (37,9%) em Agropecuária; crescimento de US$ 289,65 milhões (183,1%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 200,43 milhões ( 45,8%) em produtos da Indústria de Transformação.