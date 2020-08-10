Balança comercial tem superávit de US$ 2,095 bilhões na 1ª semana de agosto

Comércio exterior: a pauta de exportações capixaba ainda é composta majoritariamente por produtos de baixo valor agregado Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Com a redução contínua nas importações, a balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,095 bilhões na primeira semana de agosto (do dia 1º ao dia 9). De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (10) pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,845 bilhões e importações de US$ 2,751 bilhões.

Houve alta de 8,4% na média diária das exportações na comparação com o mesmo mês do ano passado, com aumento de 35,5% em agropecuária, queda de 0,9% na indústria extrativa e alta de 3,6% em produtos da indústria de transformação.

Já as importações registraram queda de 22,3%, com recuo de 19,6 %em produtos da indústria de transformação, de 78,9% em indústria extrativa e aumento de 19,6% em agropecuária.

No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 32,080 bilhões, 216,3% a mais do que no mesmo período do ano passado.