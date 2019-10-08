Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Negócios

Avião da Latam com pintura Star Wars chega ao Brasil

Pintada em branco e preto, a aeronave foi batizada de "Stormtrooper Plane", em referência ao exército de clones com armadura branca e preta que serve ao temido Império da franquia cinematográfica

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 16:53

Avião é decorado com o tema do filme "Star Wars" Crédito: Divulgação | Latam
Quem estava no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, nesta terça-feira (08), flagrou um Boeing 777 da Latam com pintura bem diferente da usual branca, azul índigo e coral -ou branca, azul e vermelha considerando as cores da antiga TAM. É que chegou ao Brasil o avião com pintura especial da saga Star Wars, que celebra o parque temático Star Wars: Galaxy's Edge, no Disney's Hollywood Studios, em Orlando, nos Estados Unidos. O espaço foi aberto ao público no último dia 29 de agosto.
Pintada em branco e preto, a aeronave foi batizada de "Stormtrooper Plane", em referência ao exército de clones com armadura branca e preta que serve ao temido Império da franquia cinematográfica.
A pintura foi projetada pela equipe criativa da Disney em conjunto com a Lucasfilm. Foram usados 2.500 litros de tinta em 21 dias de trabalho, que ocorreu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Veja Também

Vídeo mostra avião autônomo feito em parceria entre Ufes e Embraer

Este é o terceiro 777 da Latam com as novas cabines da classe executiva, no esquema 1-2-1 que dá acesso direto ao corredor em todos os assentos, e poltronas renovadas na econômica.
O avião tem capacidade para 410 passageiros e será usado na rota Guarulhos-Orlando, mas também em voos para Miami, MadriFrankfurtParis Londres.
> Passageiras do Santos Dumont recebem flores no Outubro Rosa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

avião Economia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Curva da Jurema. Local impróprio para banho
Mesmo impróprias, praias de Vitória recebem banhistas neste domingo (26)
Imagem de destaque
Estamos perto de desvendar o mistério do 9º planeta do Sistema Solar?
Prefeitura de Viana
Prefeituras do ES, Exército e Ministério Público: 24 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados