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Aviões devolvidos

Avianca cancela mais de mil voos até próximo domingo (28)

A aérea vai ser obrigada a devolver 18 aeronaves a partir do dia 22 de abril

Publicado em 21 de Abril de 2019 às 19:48

Publicado em 

21 abr 2019 às 19:48
Crédito: Reprodução/TV Globo
A Avianca Brasil vai cancelar mais de 1.000 voos da próxima segunda-feira (22) até domingo (28), como resultado da perda de aviões de sua frota. A companhia está em recuperação judicial desde dezembro de 2018.
A aérea vai ser obrigada a devolver 18 aeronaves a partir do dia 22 de abril a quatro empresas de leasing que venceram ações judiciais para a retomada dos equipamentos por inadimplência da Avianca. Os atrasos dos pagamentos se arrastam ao menos desde o segundo semestre do ano passado.
Serão entregues sete aviões à GE Capital Aviation Services, um à PK, quatro à Vermillion e seis à Aviation Capital Group. A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) vai supervisionar a devolução.
Os veículos serão gradualmente retirados de operação. O órgão regulador determinou que a empresa adeque sua malha aérea e seu sistema de venda à frota reduzida e que divulgue a lista dos voos cancelados em seu site.
A orientação da Anac e do Procon aos passageiros que tiveram seus voos cancelados ou atrasados é a de registrar suas reclamações no portal www.consumigor.gov.br. Os afetados têm direito a reembolso integral do valor pago.
Entre os voos cancelados, 605 tinham como origem ou destino o aeroporto de Guarulhos.

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