ANS suspende venda de 38 planos de saúde de dez operadoras

RIO DE JANEIRO - A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) anunciou nesta quinta-feira (28) a suspensão da venda de 38 planos de saúde de dez operadoras. A medida começa a valer na próxima terça-feira (3).
Conforme o órgão, a decisão foi tomada após o recebimento de reclamações sobre a cobertura assistencial dos serviços no segundo trimestre.
A suspensão faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha o desempenho do setor trimestralmente. A ação, diz a ANS, busca a proteção dos consumidores.
A retomada da venda está condicionada a uma melhora nos resultados do monitoramento. A lista dos planos suspensos pode ser conferida no site da ANS e está disponível abaixo.
"Ao todo, 394.313 beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento", afirmou Alexandre Fioranelli, diretor de Normas e Habilitação dos Produtos da agência.
As reclamações consideradas no monitoramento se referem ao descumprimento dos prazos máximos para realização de consultas, exames e cirurgias ou negativa de cobertura assistencial. A partir desses relatos, as operadoras são classificadas em faixas, possibilitando uma análise comparativa entre elas.
A ANS afirmou que registrou 58 mil reclamações no período de 1º de abril a 30 de junho de 2023. O órgão ainda divulgou uma lista de planos cuja venda poderá ser retomada. Neste ciclo do monitoramento, 12 convênios de seis operadoras terão a comercialização liberada novamente. A relação desses planos também está disponível no site da ANS.
Veja os planos suspensos nas dez operadoras
Lista traz número de registro e nome comercial de cada um dos 38 produtos
1) FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA
- 473379157 - NOVO UNIVIDA I - APTO
- 473380151 - NOVO UNIVIDA I - ENFERM
- 473360156 - UNIVIDA COLETIVO POR ADESAO - APTO
- 473361154 - UNIVIDA COLETIVO POR ADESAO - ENFERM
- 477454170 - UNIVIDA COLETIVO POR ADESÃO IV - APTO
- 473362152 - UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO
- 473363151 - UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM
2) UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
- 485570201 - NACIONAL ADESAO POS - ENF
3) ATÍVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A
- 473295152 - ESSENCIAL EMPRESARIAL ENFERMARIA COPARTICIPATIVO
4) ALVORECER - ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS
- 485855207 - Blue Med - PME Litoral (enfermaria)
- 479199171 - BLUE MED SANTOS STANDARD
- 480213186 - Global Standard
- 479472179 - PJ - Blue Med SP Standard
- 465778111 - PLATINUM BLUE STANDARD
- 465691111 - PREMIUM PLUS STANDARD
- 465690113 - PREMIUM STANDARD
5) UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
- 474301156 UNIFACIL PLUS - ADES + ENF + CP
6) UNIHOSP SAÚDE LTDA
- 478739171 - Executivo 100 Individual Familiar Enfermaria
- 478740174 - Executivo 300 Coletivo Empresarial Enfermaria
7) UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO
- 401806981 - Unimed Alfa
- 467683121 - Unimed Alfa 2
- 467691122 - Unimed Alfa 2
- 487586209 - Unimed Alfa 2 Ad
- 467675121 - Unimed Alfa 2 PPE
- 467669126 - Unimed Beta 2
- 467685128 - Unimed Beta 2
- 467687124 - Unimed Delta 2
- 467679123 - Unimed Delta 2 PPE
- 467681125 - Unimed Personal Quarto Coletivo 2
- 467689121 - Unimed Personal Quarto Coletivo 2
- 487582206 - Unimed Personal Quarto Coletivo 2 Ad
- 483647192 - Unimed Singular
- 433457004 - UniPart Alfa
- 468250125 - UniPart Personal Quarto Coletivo 2
- 480415185 - UniPart Singular Emp
8) SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
- 456407073 - RUBI
9) ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR CRUZ AZUL SAÚDE
- 434094009 - RUBI INDIVIDUAL/FAMILIAR - ENFERMARIA COM OBSTETRÍCIA
10) SANTA RITA SISTEMA DE SAÚDE LTDA
435791014 - SANTARIS