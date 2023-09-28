ANS suspende venda de 38 planos de saúde de dez operadoras

RIO DE JANEIRO - A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) anunciou nesta quinta-feira (28) a suspensão da venda de 38 planos de saúde de dez operadoras. A medida começa a valer na próxima terça-feira (3).

Conforme o órgão, a decisão foi tomada após o recebimento de reclamações sobre a cobertura assistencial dos serviços no segundo trimestre.

A suspensão faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, que acompanha o desempenho do setor trimestralmente. A ação, diz a ANS, busca a proteção dos consumidores.

A retomada da venda está condicionada a uma melhora nos resultados do monitoramento. A lista dos planos suspensos pode ser conferida no site da ANS e está disponível abaixo.

"Ao todo, 394.313 beneficiários ficam protegidos com a medida, já que esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento", afirmou Alexandre Fioranelli, diretor de Normas e Habilitação dos Produtos da agência.

As reclamações consideradas no monitoramento se referem ao descumprimento dos prazos máximos para realização de consultas, exames e cirurgias ou negativa de cobertura assistencial. A partir desses relatos, as operadoras são classificadas em faixas, possibilitando uma análise comparativa entre elas.

A ANS afirmou que registrou 58 mil reclamações no período de 1º de abril a 30 de junho de 2023. O órgão ainda divulgou uma lista de planos cuja venda poderá ser retomada. Neste ciclo do monitoramento, 12 convênios de seis operadoras terão a comercialização liberada novamente. A relação desses planos também está disponível no site da ANS.

Veja os planos suspensos nas dez operadoras

Lista traz número de registro e nome comercial de cada um dos 38 produtos

1) FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDÔNIA E RORAIMA

473379157 - NOVO UNIVIDA I - APTO

473380151 - NOVO UNIVIDA I - ENFERM

473360156 - UNIVIDA COLETIVO POR ADESAO - APTO

473361154 - UNIVIDA COLETIVO POR ADESAO - ENFERM

477454170 - UNIVIDA COLETIVO POR ADESÃO IV - APTO

473362152 - UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO

473363151 - UNIVIDA EMPRESARIAL III - ENFERM

2) UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

485570201 - NACIONAL ADESAO POS - ENF

3) ATÍVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A

473295152 - ESSENCIAL EMPRESARIAL ENFERMARIA COPARTICIPATIVO

4) ALVORECER - ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS

485855207 - Blue Med - PME Litoral (enfermaria)

479199171 - BLUE MED SANTOS STANDARD

480213186 - Global Standard

479472179 - PJ - Blue Med SP Standard

465778111 - PLATINUM BLUE STANDARD

465691111 - PREMIUM PLUS STANDARD

465690113 - PREMIUM STANDARD

5) UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

474301156 UNIFACIL PLUS - ADES + ENF + CP

6) UNIHOSP SAÚDE LTDA

478739171 - Executivo 100 Individual Familiar Enfermaria

478740174 - Executivo 300 Coletivo Empresarial Enfermaria

7) UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO

401806981 - Unimed Alfa

467683121 - Unimed Alfa 2

467691122 - Unimed Alfa 2

487586209 - Unimed Alfa 2 Ad

467675121 - Unimed Alfa 2 PPE

467669126 - Unimed Beta 2

467685128 - Unimed Beta 2

467687124 - Unimed Delta 2

467679123 - Unimed Delta 2 PPE

467681125 - Unimed Personal Quarto Coletivo 2

467689121 - Unimed Personal Quarto Coletivo 2

487582206 - Unimed Personal Quarto Coletivo 2 Ad

483647192 - Unimed Singular

433457004 - UniPart Alfa

468250125 - UniPart Personal Quarto Coletivo 2

480415185 - UniPart Singular Emp

8) SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

456407073 - RUBI

9) ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR CRUZ AZUL SAÚDE

434094009 - RUBI INDIVIDUAL/FAMILIAR - ENFERMARIA COM OBSTETRÍCIA

10) SANTA RITA SISTEMA DE SAÚDE LTDA