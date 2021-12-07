Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Aneel aprova reajustes nas tarifas de energia do Acre e de Rondônia
Novos índices

Aneel aprova reajustes nas tarifas de energia do Acre e de Rondônia

Em Rondônia, o reajuste é para os cerca de 675 mil consumidores. No Acre, o aumento atingirá 280 mil unidades consumidoras que sofrerão efeito médio de 9,9%
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

07 dez 2021 às 15:32

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 15:32

Energia elétrica
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou hoje (7) reajuste das tarifas de energia de Rondônia e do Acre. Crédito: Carlos Alberto Silva
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (7) reajuste das tarifas de energia de Rondônia e do Acre. Os novos índices entram em vigor na próxima segunda-feira (13).
Em Rondônia, o reajuste é para os cerca de 675 mil consumidores atendidos pela Energisa. No caso dos consumidores de baixa tensão (residencial), o reajuste médio será de 6,95% e os de alta tensão (comercial e industrial), 6,85%. O efeito médio para o consumidor é 6,93%.
No Acre, também atendida pela Energisa, as 280 mil unidades consumidoras atendidas pela distribuidora sofrerão efeito médio de 9,9%. Para os consumidores de baixa tensão, o efeito médio é de 10,36% e de alta tensão, 7,65%.

Veja Também

Tarifa social da conta de energia tem novas regras; entenda a mudança

Energia que vem do sol e do vento renova chance de investimentos no ES

Órgãos públicos se digitalizam e até produzem energia no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Economia edp
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados