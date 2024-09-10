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Saiba o que muda

Anatel deixa regras para ligações de telemarketing mais rígidas

A partir de janeiro de 2025, qualquer empresa que realiza mais de 10 mil chamadas diárias deverá usar prefixo 0303
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 set 2024 às 18:24

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 18:24

SÃO PAULO - A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) ampliou a obrigatoriedade do uso do prefixo 0303, que identifica ligações de telemarketing, para todas as empresas que fazem mais de 10 mil chamadas diárias. As novas regras foram publicadas nesta terça-feira (10) e começarão a valer em 5 de janeiro de 2025.
Antes das mudanças desta terça (10), o prefixo era aplicável apenas às empresas de televendas. Agora, abrange empresas e entidades responsáveis por grandes volumes de chamadas – independentemente do motivo.
Ligação de telemarketing, celular, telefone
Anatel prevê bloqueio de chamadas das empresas que não se adequarem às regras. Crédito: Reprodução
Um estudo realizado pela agência identificou que o volume intenso de chamadas é gerado por poucas empresas, que usam as redes de telecomunicações de maneira desordenada e se aproveitam do anonimato para insistir com chamadas indesejadas pelos consumidores.
A Anatel prevê o bloqueio de chamadas das empresas que não se adequarem às novas regras. As prestadoras de telecomunicações deverão monitorar e identificar os responsáveis por um volume intenso de chamadas, que terão 60 dias para se adequarem. A verificação de quais entidades se enquadram na exigência será feita mensalmente, sob a supervisão da agência.
As mudanças também ampliam o controle do uso de números de celulares para grandes volumes de chamadas, sujeitando os responsáveis ao bloqueio da capacidade dos recursos de telefonia.
A agência afirma que as novas regras visam facilitar a fiscalização e melhorar a experiência do consumidor.

Origem verificada

O novo ato da Anatel também oferece uma alternativa para quem faz grandes volumes de chamadas e não quer aderir ao 0303: a origem verificada. Com essa opção, o consumidor verá na tela do telefone o número, um selo, que indica que a chamada passou por camada extra de segurança quanto a sua origem, e os dados de identificação da empresa.
Essa funcionalidade já está em testes, com adesão progressiva de empresas e fabricantes de terminais celulares.

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