Americanas suspende venda das redes Hortifruti e Natural da Terra

SÃO PAULO - A Americanas anunciou na noite de segunda-feira (6) que decidiu suspender o processo de venda das redes Hortifruti, fundada no Espírito Santo, e Natural da Terra, citando necessidade de manter equipes focadas na finalização e publicação de seus resultados financeiros, além da aprovação do plano de recuperação judicial.

A companhia responsável por um dos maiores pedidos de recuperação judicial da história do Brasil afirmou ainda que não tem intenção de retomar o processo de venda do ativo, e também da rede Uni.co, no curto prazo.

Loja da rede Hortifruti Crédito: Reprodução/ Google Street

O grupo afirmou que a venda dos dois ativos "só faz sentido dentro de determinados parâmetros, principalmente de preço", segundo comunicado divulgado ao mercado.

A empresa divulgou na semana passada que tinha entrado em negociação exclusiva com um interessado na Hortifruti Natural da Terra, comprada pela companhia em 2021 por R$ 2,1 bilhões. As redes possuem 75 lojas no país, sendo a marca Hortifruti mais conhecida no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, e a Natural da Terra, em São Paulo.

Conforme noticiado pelo jornal Valor Econômico, e confirmado pela Folha de S.Paulo, a empresa em questão, interessada no ativo, é a rede de supermercados St Marchê.

A venda da Natural da Terra faz parte do plano de recuperação judicial da Americanas, que assumiu em junho uma fraude contábil nos balanços financeiros da empresa que resultou em um rombo de mais R$ 20 bilhões.