Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reajuste

Alta da gasolina no ES é superior à média nacional

Dados da ANP mostram que valor médio do combustível subiu de R$ 4,339 para 4,382 em intervalo de uma semana

Publicado em 25 de Março de 2019 às 18:42

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

25 mar 2019 às 18:42
Preço da gasolina subiu em média 0,92% no Espírito Santo Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Dados de uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP) mostram que o preço médio da gasolina no Espírito Santo teve aumento de 0,99%, em intervalo de uma semana, ficando acima da média nacional, que foi de alta de 0,58% —  de R$ 4,294 para R$ 4,319.
> Preço da gasolina sobe pela 4ª semana e acumula alta de 3,5% em um mês
Em postos capixabas, o preço médio de gasolina cobrado ao consumidor variou de R$ 4,339 (valor entre 10 a 16 de março) para R$ 4,382 (entre 17 a 23 de março). O relatório aponta ainda que a gasolina aqui no Estado é a 11ª mais cara do país.
Neste mês de março, a pesquisa foi realizada pela ANP em 348 postos do Espírito Santo. Desconsiderando valores médios, o preço do litro da gasolina mais em conta foi encontrado a R$ 3,99. O mais caro a R$ 4,98, o litro. Os dois valores foram registrados em postos da cidade de Aracruz, na região Norte do Estado.

O QUE DIZ O SINDIPOSTOS-ES
Para o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Espírito Santo (Sindipostos-ES), o aumento de preço da gasolina nas unidades de abastecimento ao consumidor é reflexo de altas na refinaria e distribuidoras.
Segundo o sindicato, nos últimos 30 dias, o preço médio de venda praticado pela refinaria às distribuidoras subiu 10,8%, e que o repasse pelos postos no período foi de 2%, segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política espírito santo gasolina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados