Alta da gasolina no ES é superior à média nacional

Preço da gasolina subiu em média 0,92% no Espírito Santo Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Agência Nacional do Petróleo (ANP) mostram que o preço médio da gasolina no Espírito Santo teve aumento de 0,99%, em intervalo de uma semana, ficando acima da média nacional, que foi de alta de 0,58% — de R$ 4,294 para R$ 4,319. Dados de uma pesquisa damostram que o preço médio da gasolina noteve aumento de 0,99%, em intervalo de uma semana, ficando acima da média nacional, que foi de alta de 0,58% — de R$ 4,294 para R$ 4,319.

Em postos capixabas, o preço médio de gasolina cobrado ao consumidor variou de R$ 4,339 (valor entre 10 a 16 de março) para R$ 4,382 (entre 17 a 23 de março). O relatório aponta ainda que a gasolina aqui no Estado é a 11ª mais cara do país.

Neste mês de março, a pesquisa foi realizada pela ANP em 348 postos do Espírito Santo. Desconsiderando valores médios, o preço do litro da gasolina mais em conta foi encontrado a R$ 3,99. O mais caro a R$ 4,98, o litro. Os dois valores foram registrados em postos da cidade de Aracruz, na região Norte do Estado.





O QUE DIZ O SINDIPOSTOS-ES

Para o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Espírito Santo (Sindipostos-ES), o aumento de preço da gasolina nas unidades de abastecimento ao consumidor é reflexo de altas na refinaria e distribuidoras.