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Saque imediato na Caixa

Agências abrem mais cedo com poucas filas para saque do FGTS no ES

A partir desta sexta-feira (27), a Caixa realiza o crédito em conta do FGTS para os trabalhadores que nasceram entre maio e agosto.
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

27 set 2019 às 05:16

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 05:16

A partir desta sexta-feira (27), a Caixa realiza o crédito em conta do FGTS para os trabalhadores que nasceram entre maio e agosto. Crédito: Caíque Verli
Movimentação tranquila em mais um dia de horário de funcionamento estendido das agências da Caixa para o saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
A partir desta sexta-feira (27), a Caixa realiza o crédito em conta do FGTS para os trabalhadores que nasceram entre maio e agosto.
No Espírito Santo, cerca de 200 mil pessoas, nesta segunda etapa do calendário, receberão automaticamente até R$ 500 em cada conta ativa ou inativa. As agências abriram mais cedo, às 8h, na maioria das unidades.
Agências abrem mais cedo com poucas filas para saque do FGTS no ES
O Gazeta Online circulou por agências de Vitória e Vila Velha e constatou que não há registro de filas e que poucos trabalhadores compareceram às agências agora de manhã para sacar ou tirar dúvidas referentes ao FGTS.
Lourenço Martins, operador de máquinas Crédito: Caíque Verli
Um desses poucos trabalhadores é o operador de máquinas Lourenço Martins. "Vim ver se tenho saldo na conta pra sacar. Nem planejei o que fazer com esse dinheiro porque é pouco, não dá pra resolver muita coisa com ele não", comentou Lourenço, na porta da agência da Caixa na Glória, em Vila Velha.
A diarista Sandra Pereira chegou às 6h30 porque estava com medo de enfrentar fila Crédito: Caíque Verli
Na agência de Coqueiral de Itaparica, a diarista Sandra Pereira chegou às 6h30 porque estava com medo de enfrentar fila. "Vou pegar o dinheiro e usar para limpar meu nome. Infelizmente, estou com umas dívidas", conta.

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