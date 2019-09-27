A partir desta sexta-feira (27), a Caixa realiza o crédito em conta do FGTS para os trabalhadores que nasceram entre maio e agosto. Crédito: Caíque Verli

A partir desta sexta-feira (27), a Caixa realiza o crédito em conta do FGTS para os trabalhadores que nasceram entre maio e agosto.

No Espírito Santo, cerca de 200 mil pessoas, nesta segunda etapa do calendário, receberão automaticamente até R$ 500 em cada conta ativa ou inativa. As agências abriram mais cedo, às 8h, na maioria das unidades.

Your browser does not support the audio element. Agências abrem mais cedo com poucas filas para saque do FGTS no ES

O Gazeta Online circulou por agências de Vitória e Vila Velha e constatou que não há registro de filas e que poucos trabalhadores compareceram às agências agora de manhã para sacar ou tirar dúvidas referentes ao FGTS.

Lourenço Martins, operador de máquinas Crédito: Caíque Verli

Um desses poucos trabalhadores é o operador de máquinas Lourenço Martins. "Vim ver se tenho saldo na conta pra sacar. Nem planejei o que fazer com esse dinheiro porque é pouco, não dá pra resolver muita coisa com ele não", comentou Lourenço, na porta da agência da Caixa na Glória , em Vila Velha

A diarista Sandra Pereira chegou às 6h30 porque estava com medo de enfrentar fila Crédito: Caíque Verli