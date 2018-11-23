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Alta temporada

Aeroporto de Vitória terá voos extras no verão

Entre os passeios estão destinos tradicionais como Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife, além de novas rotas como Porto Seguro e Montes Claros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 00:03

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 00:03

Aeroporto de Vitória Crédito: Reprodução TV Gazeta
Com a proximidade das férias de verão, as companhias aéreas vão disponibilizar voos extras saindo do Aeroporto de Vitória para várias regiões no país. RecifeRio de Janeiro e Porto Alegre estão entre os destinos. Mas também há rotas novas para Ilhéus, Porto Seguro, na Bahia, e Montes Claros, em Minas Gerais
Entre 20 de dezembro e 3 de fevereiro de 2019, a Azul irá operar 68 voos extras em Vitória. Segundo a companhia, a oferta de assentos semanais em voos de ida e volta para a capital será ampliada em 37%, passando a 10.960.
As operações diretas serão para oito destinos, o dobro do ano passado. Pela primeira vez, a empresa vai operar as rotas de Vitória para Porto Seguro, Ilhéus, Teixeira de Freitas e Montes Claros. Os voos extras para o período, que  já estão à venda nos canais oficiais da companhia, serão realizados com as aeronaves ATR 72-600, Embraer 190 e 195 e Airbus A320neo. 
De acordo com o diretor de planejamento de malha da Azul, Daniel Tkacz, a conversão da oferta de voos para destinos turísticos e a inclusão de aeronaves maiores e de nova geração atenderá, com maior conforto e qualidade, a demanda excedente de clientes ao longo do verão.
> Companhia anuncia voos diretos entre Vitória e Recife
Sempre procuramos realizar algumas modificações importantes em nossa malha de modo a atender o aumento da procura para determinadas regiões ao longo do verão. Nesta alta temporada, estamos oferecendo a nossos Clientes o maior volume de assentos, proporcionalmente falando, para mercados turísticos. Além disso, a chegada das aeronaves modelo A320neo ampliou nossa oferta, trazendo mais conveniência aos passageiros", ressalta Tkacz.
A Gol Linhas Aéreas também vai reforçar a atuação no Estado durante a alta temporada. De 1º de dezembro a fevereiro,  serão disponibilizados 141 voos extras em novos horários saindo do aeroporto de Vitória com destino a Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Porto Alegre. 
 Nesta alta temporada teremos no Espírito Santo mais opções de voos diretos da GOL. Para isso, reforçamos nossas operações para atender os destinos mais procurados pelos nossos clientes, tanto para os que estão se programando para as viagens de férias, quanto para os que desejam aproveitar as festas do final de ano em outras localidades, afirma Rafael Araujo, diretor de Planejamento de Malha da GOL.
Os voos extras serão realizados com as aeronaves Boeing 737. Segundo a companhia, os bilhetes já estão disponíveis para compra. 
SAIBA MAIS
Azul
Período: de 20 de dezembro e 03 de fevereiro de 2019.
Rotas: as 68 operações diretas serão para oito destinos, entre eles para Porto Seguro, Ilhéus e Teixeira de Freitas, na Bahia, e Montes Claros, Minas Gerais.
Gol
Período: de 1º de dezembro a fevereiro.
Rotas: serão disponibilizados 141 voos extras em novos horários saindo do aeroporto de Vitória com destino a Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Porto Alegre. 

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