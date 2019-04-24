Aeroporto de Vitória é eleito o quarto melhor do país

Saguão da sala de embarque do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019

O Aeroporto de Vitória foi eleito novamente como o 4º melhor do país e o melhor na categoria dos terminais que recebem até 5 milhões de passageiros por ano. O resultado foi constatado na pela Pesquisa de Satisfação do Passageiro, realizada pelo Ministério da Infraestrutura no primeiro trimestre de 2019, em que o aeroporto capixaba recebeu a nota 4,61, numa escala de 1 a 5.

Foi o quarto trimestre seguido de bom desempenho e, na comparação com o primeiro trimestre de 2019, último que a Infraero ainda operava no antigo aeroporto, a nota de Vitória subiu 21%. As melhores notas de Vitória foram quanto a limpeza dos sanitários e disponibilidade de vagas no estacionamento de veículos. As piores foram relacionada ao custo-benefício dos produtos de lanchonetes e restaurantes e qualidade da internet.

"Esse resultado é fruto de um trabalho grande da Infraero, com gestão. A infraestrutura ajuda, e vimos um salto de qualidade com esse novo aeroporto, mas não é só isso, é preciso cuidado e estamos vendo isso da Infraero", afirmou o secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann.

Na categoria até 5 milhões de passageiros, Vitória ficou a frente de aeroportos como o de Maceió e de Goiânia. O pior seguiu sendo o terminal de Florianópolis, que é administrado pela Zurich Airports, mesma concessionária que venceu o leilão em Vitória. Segundo Ronei, até agosto a concessionária entregará um novo terminal na capital catarinense.

Movimentação

No primeiro trimestre desse ano a movimentação de passageiros no Aeroporto de Vitória cresceu 26% em comparação com o trimestre anterior. Entre janeiro e março, que são meses de alta temporada, foram cerca de 834 mil usuários que utilizaram o Eurico de Aguiar Salles. Para se ter uma ideia, em todo o ano passado a movimentação foi de 3,05 milhões de passageiros.

Notas do Aeroporto de Vitória no 1º trimestre

Facilidade de desembarque no meio-fio - 4,57

Tempo de fila na inspeção de segurança - 4,74

Confiabilidade da inspeção de segurança - 4,55

Cordialidade e prestatividade dos funcionários da inspeção de segurança - 4,63

Qualidade da sinalização do aeroporto - 4,58

Disponibilidade e qualidade das informações nos painéis de voo - 4,27

Disponibilidade de tomadas - 4,27

Qualidade da internet / wi-fi disponibilizada pelo aeroporto - 3,51

Disponibilidade de sanitários - 4,46

Limpeza dos sanitários - 4,65

Disponibilidade de assentos na sala de embarque - 4,68

Sensação de segurança nas áreas públicas do aeroporto - 4,53

Limpeza geral do aeroporto - 4,76

Conforto térmico do aeroporto - 4,50

Conforto acústico do aeroporto - 4,46

Qualidade da informação nos painéis das esteiras de restituição de bagagem - 4,55

Qualidade das instalações de estacionamento de veículos - 4,44

Disponibilidade de vagas no estacionamento de veículos - 4,56

Custo-benefício do estacionamento - 3,29

Quantidade e qualidade de lanchonetes e restaurantes - 3,99

Custo-benefício dos produtos de lanchonetes e restaurantes - 2,91

Disponibilidade e localização de bancos/caixas eletrônicos/casas de câmbio - 3,92

Quantidade e qualidade de estabelecimentos comerciais - 4,04

Custo-benefício dos produtos comerciais - 3,25

Tempo de fila no check-in (autoatendimento) - 4,79

Tempo de fila no check-in (balcão) - 4,67

Cordialidade e prestatividade dos funcionários do check-in - 4,66

Qualidade da informação prestada pela cia aérea - 4,52

Velocidade de restituição de bagagem - 4,52