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Satisfação do passageiro

Aeroporto de Vitória é eleito o quarto melhor do país

Considerando a avaliação por categoria, o aeroporto de Vitória é o melhor do país entre os que recebem até 5 milhões de passageiros

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 19:52

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

24 abr 2019 às 19:52
Saguão da sala de embarque do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini - 24/04/2019
O Aeroporto de Vitória foi eleito novamente como o 4º melhor do país e o melhor na categoria dos terminais que recebem até 5 milhões de passageiros por ano. O resultado foi constatado na pela Pesquisa de Satisfação do Passageiro, realizada pelo Ministério da Infraestrutura no primeiro trimestre de 2019, em que o aeroporto capixaba recebeu a nota 4,61, numa escala de 1 a 5. 
Foi o quarto trimestre seguido de bom desempenho e, na comparação com o primeiro trimestre de 2019, último que a Infraero ainda operava no antigo aeroporto, a nota de Vitória subiu 21%. As melhores notas de Vitória foram quanto a limpeza dos sanitários e disponibilidade de vagas no estacionamento de veículos. As piores foram relacionada ao custo-benefício dos produtos de lanchonetes e restaurantes e qualidade da internet.
"Esse resultado é fruto de um trabalho grande da Infraero, com gestão. A infraestrutura ajuda, e vimos um salto de qualidade com esse novo aeroporto, mas não é só isso, é preciso cuidado e estamos vendo isso da Infraero", afirmou o secretário nacional de Aviação Civil, Ronei Glanzmann.
Na categoria até 5 milhões de passageiros, Vitória ficou a frente de aeroportos como o de Maceió e de Goiânia. O pior seguiu sendo o terminal de Florianópolis, que é administrado pela Zurich Airports, mesma concessionária que venceu o leilão em Vitória. Segundo Ronei, até agosto a concessionária entregará um novo terminal na capital catarinense.
Movimentação
No primeiro trimestre desse ano a movimentação de passageiros no Aeroporto de Vitória cresceu 26% em comparação com o trimestre anterior. Entre janeiro e março, que são meses de alta temporada, foram cerca de 834 mil usuários que utilizaram o Eurico de Aguiar Salles. Para se ter uma ideia, em todo o ano passado a movimentação foi de 3,05 milhões de passageiros.
Notas do Aeroporto de Vitória no 1º trimestre 
Facilidade de desembarque no meio-fio - 4,57
Tempo de fila na inspeção de segurança - 4,74
Confiabilidade da inspeção de segurança - 4,55
Cordialidade e prestatividade dos funcionários da inspeção de segurança - 4,63
Qualidade da sinalização do aeroporto - 4,58
Disponibilidade e qualidade das informações nos painéis de voo - 4,27
Disponibilidade de tomadas - 4,27
Qualidade da internet / wi-fi disponibilizada pelo aeroporto - 3,51
Disponibilidade de sanitários - 4,46
Limpeza dos sanitários - 4,65
Disponibilidade de assentos na sala de embarque - 4,68
Sensação de segurança nas áreas públicas do aeroporto - 4,53
Limpeza geral do aeroporto - 4,76
Conforto térmico do aeroporto - 4,50
Conforto acústico do aeroporto - 4,46
Qualidade da informação nos painéis das esteiras de restituição de bagagem - 4,55
Qualidade das instalações de estacionamento de veículos - 4,44
Disponibilidade de vagas no estacionamento de veículos - 4,56
Custo-benefício do estacionamento - 3,29
Quantidade e qualidade de lanchonetes e restaurantes - 3,99
Custo-benefício dos produtos de lanchonetes e restaurantes - 2,91
Disponibilidade e localização de bancos/caixas eletrônicos/casas de câmbio - 3,92
Quantidade e qualidade de estabelecimentos comerciais - 4,04
Custo-benefício dos produtos comerciais - 3,25
Tempo de fila no check-in (autoatendimento) - 4,79
Tempo de fila no check-in (balcão) - 4,67
Cordialidade e prestatividade dos funcionários do check-in - 4,66
Qualidade da informação prestada pela cia aérea - 4,52
Velocidade de restituição de bagagem - 4,52
Integridade da bagagem - 4,43

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