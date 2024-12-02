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Economia (BR)

7 carreiras públicas com os melhores salários

Veja as atividades desempenhadas por esses profissionais e os requisitos necessários para prestar o concurso

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 14:44

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

02 dez 2024 às 14:44
Carreiras públicas são ideais para quem busca contribuir com o desenvolvimento do país (Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock)
Carreiras públicas são ideais para quem busca contribuir com o desenvolvimento do país Crédito: Imagem: Antonio Guillem | Shutterstock
Trabalhar no setor público envolve exercer funções em diversas áreas, como saúde, educação, segurança e administração, atendendo às demandas da sociedade. Esse tipo de carreira é uma das opções mais buscadas por quem deseja estabilidade, bom progresso e a oportunidade de contribuir diretamente para o desenvolvimento do país.
Além disso, alguns dos empregos nesse setor são financeiramente atraentes. Por isso, confira 7 carreiras públicas com os melhores salários para quem deseja prestar concurso!

1. Auditor fiscal

Responsável por fiscalizar empresas e contribuintes, o auditor fiscal atua na arrecadação de tributos e no combate à sonegação. O salário inicial pode superar R$ 20 mil, especialmente em órgãos como a Receita Federal e secretarias estaduais de fazenda, com benefícios atrativos e possibilidade de progressão. Para prestar o concurso, é exigida uma formação superior em qualquer área.

2. Juiz de direito

Como parte do Poder Judiciário, julga questões legais em diversas áreas. A carreira exige formação em Direito e prática jurídica comprovada. O salário inicial ultrapassa R$ 30 mil, incluindo benefícios, além de reputação e estabilidade.

3. Procurador da República

Atuando como representante do Ministério Público Federal, o procurador tem papel central na defesa da ordem jurídica e dos interesses da sociedade. Com remuneração inicial superior a R$ 30 mil, a profissão exige formação em Direito.

4. Gestor em saúde pública

A pandemia de COVID-19 evidenciou a importância da gestão eficiente na saúde. Concursos para gestores em secretarias estaduais e municipais de saúde oferecem bons salários, de R$ 8 mil a R$ 15 mil, para profissionais com formação na área ou experiência em administração.
O analista da tecnologia da informação tem sido cada vez mais procurado pelos órgãos públicos para modernizar sistemas e fortalecer a segurança cibernética (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
O analista da tecnologia da informação tem sido cada vez mais procurado pelos órgãos públicos para modernizar sistemas e fortalecer a segurança cibernética Crédito: Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock

5. Analista da tecnologia da informação

Com o avanço da digitalização , órgãos públicos buscam analistas para modernizar sistemas e fortalecer a segurança cibernética. Oferecendo salários acima de R$ 10 mil, essa carreira é ideal para aqueles que se interessam por tecnologia, com demanda crescente em tribunais e ministérios. Em alguns casos, é exigida uma formação superior na área.

6. Delegado da polícia federal

Esse profissional lidera investigações criminais em casos de corrupção, tráfico e crimes cibernéticos. O cargo exige graduação em Direito e proporciona um salário em torno de R$ 20 mil, além de outros benefícios, como adicional por risco de morte.

7. Especialista em meio ambiente

Com foco em sustentabilidade, o profissional da área trabalha com fiscalização ambiental e projetos de conservação. A variação salarial está entre R$ 8 mil e R$ 12 mil, sendo necessária uma formação superior em Ciências Ambientais, Biologia, Ecologia, Engenharia Ambiental ou áreas afins.

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