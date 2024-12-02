Trabalhar no setor público envolve exercer funções em diversas áreas, como saúde, educação, segurança e administração, atendendo às demandas da sociedade. Esse tipo de carreira é uma das opções mais buscadas por quem deseja estabilidade, bom progresso e a oportunidade de contribuir diretamente para o desenvolvimento do país.
Além disso, alguns dos empregos nesse setor são financeiramente atraentes. Por isso, confira 7 carreiras públicas com os melhores salários para quem deseja prestar concurso!
1. Auditor fiscal
Responsável por fiscalizar empresas e contribuintes, o auditor fiscal atua na arrecadação de tributos e no combate à sonegação. O salário inicial pode superar R$ 20 mil, especialmente em órgãos como a Receita Federal e secretarias estaduais de fazenda, com benefícios atrativos e possibilidade de progressão. Para prestar o concurso, é exigida uma formação superior em qualquer área.
2. Juiz de direito
Como parte do Poder Judiciário, julga questões legais em diversas áreas. A carreira exige formação em Direito e prática jurídica comprovada. O salário inicial ultrapassa R$ 30 mil, incluindo benefícios, além de reputação e estabilidade.
3. Procurador da República
Atuando como representante do Ministério Público Federal, o procurador tem papel central na defesa da ordem jurídica e dos interesses da sociedade. Com remuneração inicial superior a R$ 30 mil, a profissão exige formação em Direito.
4. Gestor em saúde pública
A pandemia de COVID-19 evidenciou a importância da gestão eficiente na saúde. Concursos para gestores em secretarias estaduais e municipais de saúde oferecem bons salários, de R$ 8 mil a R$ 15 mil, para profissionais com formação na área ou experiência em administração.
5. Analista da tecnologia da informação
Com o avanço da digitalização , órgãos públicos buscam analistas para modernizar sistemas e fortalecer a segurança cibernética. Oferecendo salários acima de R$ 10 mil, essa carreira é ideal para aqueles que se interessam por tecnologia, com demanda crescente em tribunais e ministérios. Em alguns casos, é exigida uma formação superior na área.
6. Delegado da polícia federal
Esse profissional lidera investigações criminais em casos de corrupção, tráfico e crimes cibernéticos. O cargo exige graduação em Direito e proporciona um salário em torno de R$ 20 mil, além de outros benefícios, como adicional por risco de morte.
7. Especialista em meio ambiente
Com foco em sustentabilidade, o profissional da área trabalha com fiscalização ambiental e projetos de conservação. A variação salarial está entre R$ 8 mil e R$ 12 mil, sendo necessária uma formação superior em Ciências Ambientais, Biologia, Ecologia, Engenharia Ambiental ou áreas afins.