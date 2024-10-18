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5 soft skills essenciais no mercado de trabalho 

5 soft skills essenciais no mercado de trabalho 

Veja as habilidades necessárias para se destacar na carreira e crescer profissionalmente
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

18 out 2024 às 17:35

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 17:35

Algumas habilidades têm ganhado cada vez mais destaque no ambiente profissional (Imagem: eamesBot | Shutterstock)
Algumas habilidades têm ganhado cada vez mais destaque no ambiente profissional (Imagem: eamesBot | Shutterstock) Crédito:
As soft skills se referem às habilidades comportamentais e sociais que influenciam diretamente o desempenho e as relações no ambiente de trabalho. Cada vez mais valorizadas pelo mercado, essas capacidades são essenciais para profissionais que buscam não apenas bons resultados, mas também a criação de um ambiente colaborativo e saudável. 
A seguir, confira as soft skills mais importantes dentro do cenário corporativo!

1. Comunicação eficaz

Saber se expressar de forma clara e objetiva, tanto verbalmente quanto por escrito, é fundamental no ambiente de trabalho. A comunicação eficaz facilita a troca de ideias, evita mal-entendidos e melhora a colaboração entre equipes, sendo essencial em todos os níveis hierárquicos.

2. Trabalho em equipe

A capacidade de colaborar com outras pessoas, entender diferentes perspectivas e contribuir para um objetivo comum é uma soft skill muito valorizada. Profissionais que sabem trabalhar bem em equipe tendem a criar um ambiente mais produtivo e harmonioso, aumentando a eficiência do grupo. 
“O trabalho colaborativo é essencial para alcançar as metas e objetivos organizacionais, mas encontrar colaboradores que consigam executar projetos em parceria com os colegas de maneira leve e satisfatória, sabendo contribuir, ouvir e respeitar as ideias dos outros, ainda é muito desafiador”, conta Samir Iásbeck, fundador da Qranio, plataforma LMS/LXP customizável de aprendizagem e da eMiolo.com, software house.   
Inteligência emocional é uma capacidade importante no ambiente de trabalho (Imagem: fizkes | Shutterstock)
Inteligência emocional é uma capacidade importante no ambiente de trabalho (Imagem: fizkes | Shutterstock) Crédito:

3. Inteligência emocional

Saber gerenciar as próprias emoções e compreender as dos outros é crucial para manter a calma e a objetividade em situações de pressão. Profissionais com alta inteligência emocional conseguem lidar melhor com conflitos, tomar decisões equilibradas e manter um bom relacionamento com colegas. 

4. Adaptabilidade

A adaptabilidade é essencial no mercado atual, que está em constante transformação. “Profissionais que podem se ajustar rapidamente a novas situações, tecnologias e demandas têm inegavelmente uma vantagem competitiva. A capacidade de abraçar a mudança e aprender com ela é fundamental atualmente, pois permite que as empresas enfrentem crises e desafios de forma mais ágil e resiliente”, comenta Samir Iásbeck.  

5. Resolução de problemas

Ser capaz de analisar situações complexas e encontrar respostas eficazes é uma habilidade muito requisitada. Profissionais que desenvolvem essa competência são capazes de tomar decisões assertivas e agir de maneira proativa diante de desafios, agregando valor à empresa.

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