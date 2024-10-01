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5 dicas para equilibrar vida pessoal e profissional 

Essa harmonia é importante tanto para a saúde física e mental quanto para a produtividade no trabalho
Portal Edicase

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Publicado em 

01 out 2024 às 10:36

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 10:36

O equilíbrio entre vida pessoal e profissional é essencial para manter o bem-estar (Imagem: Drawlab19 | Shutterstock)
O equilíbrio entre vida pessoal e profissional é essencial para manter o bem-estar Crédito: Imagem: Drawlab19 | Shutterstock
Manter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é um dos grandes desafios do mundo moderno, especialmente em um cenário no qual a conectividade digital permite que o trabalho ultrapasse as barreiras do expediente tradicional. Uma divisão saudável entre as responsabilidades corporativas e os momentos de lazer e descanso é fundamental para o bem-estar físico e mental, bem como para uma maior produtividade no trabalho.
Abaixo, veja dicas para ajudar a manter o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal!

1. Estabeleça limites claros

Defina horários fixos para começar e terminar o expediente, evitando levar tarefas de trabalho para casa ou para momentos de lazer. Comunicar esses limites à equipe e à família também ajuda a manter o equilíbrio, garantindo que todos respeitem seu tempo dedicado ao descanso e à vida pessoal.

2. Priorize tarefas importantes

Organize suas atividades diárias conforme a prioridade, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Isso permite que você mantenha o foco no que realmente importa , evitando o acúmulo de tarefas e o estresse causado pela sensação de estar sempre “correndo contra o tempo”. 
Em relação à rotina de trabalho, para uma melhor priorização, “liste as coisas que faz, os papéis que desempenha e analise sua agenda de compromissos para identificar onde seu tempo está, de fato, sendo empregado. Sem essa base de informações precisas, fica difícil estabelecer as prioridades”, diz Monica Machado, psicóloga, fundadora da Clínica Ame.C e pós-graduada em Psicanálise e Saúde Mental. 
É essencial reservar um tempo para descansar e se desligar do trabalho (Imagem: Goksi | Shutterstock)
É essencial reservar um tempo para descansar e se desligar do trabalho Crédito: Imagem: Goksi | Shutterstock

3. Reserve tempo para si

É fundamental dedicar momentos exclusivamente para relaxamento, hobbies e atividades prazerosas, deixando de lado as obrigações profissionais . “Como seria se você se permitisse fazer menos e incluir momentos de descanso em sua jornada? Períodos de desconexão são essenciais para o bem-estar. Esquecer um pouco o check-list , olhar para si e fazer algo que não esteja vinculado a responsabilidades, mas ao prazer, ao conforto que tanto lhe falta. Sua mente ficará mais descansada e até mais produtiva”, ressalta Monica Machado. 

4. Aprenda a delegar

Tanto no ambiente de trabalho quanto nas responsabilidades familiares, delegar tarefas é essencial para aliviar a carga e evitar o esgotamento. Confiar nos colegas e nas pessoas próximas permite que você tenha mais tempo livre e foque no que realmente exige sua atenção direta. 
“Defina o que pode ser feito por outras pessoas, o que só pode ser feito por você e elimine de vez tudo que só o faz perder tempo”, recomenda a psiquiatra Danielle H. Admoni, supervisora na residência da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP/EPM) e especialista pela ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria).

5. Faça pausas regulares

Inclua pequenas pausas ao longo do dia para descansar a mente e o corpo. Um intervalo de alguns minutos longe do computador ou das obrigações melhora o foco e a produtividade, além de prevenir o esgotamento mental.
“Nas empresas, devem existir momentos que sirvam para diminuir a tensão, por isso você tem seu horário de almoço e pausa para o café. Sem esses momentos de folga, as pessoas começam a produzir menos. Aproveite esses espaços para fazer alguns exercícios de relaxamento ou jogar conversa fora com os colegas de trabalho ”, aconselha o psicólogo César A. S. Borella. 

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