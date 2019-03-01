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Pesquisa

48% dos desempregados vão procurar vagas durante o carnaval

Pesquisa realizada pela Catho aponta ainda que maioria dos desempregados está de seis meses a um ano sem trabalho
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 fev 2019 às 21:24

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 21:24

Crédito: Pixabay
A máxima popular de que o ano só começa depois do carnaval já não faz mais parte da vida da população. Pesquisa recente realizada pela Catho aponta que 48% dos brasileiros vão passar o feriado de carnaval em busca de emprego. O estudo contou com a participação de 11 mil entrevistados.
Dentre os motivos que levam os profissionais a procurarem emprego durante o período de folia, segundo a pesquisa da Catho, 57% afirmam que o fato de ser carnaval não interfere, 16% esperam que o recrutador veja que ele realmente está interessado, 14% porque desejam começar o ano empregado, 7% possuem maior disponibilidade e 6% por acreditar ser esse um período de menor concorrência.
Quase 60% das pessoas que responderam a pesquisa têm idade entre 25 e 45 anos, fato este que chamou a atenção dos pesquisadores. De acordo com a assessora de carreira da Catho, Luana Marley, a maior parte dos desempregados estão de seis meses a um ano sem uma oportunidade de trabalho.
“Com o resultado, percebemos que há um senso de urgência entre os participantes da pesquisa. Além disso, quase 10% dos entrevistados disseram que vão estudar ou fazer cursos durante o carnaval. Sair para curtir não faz a maior diferença para essas pessoas, pois elas acreditam que vale mais a pena mostrar engajamento para as empresas”, avalia.
E tanto otimismo em conseguir uma oportunidade é confirmada por meio de uma projeção realizada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Segundo a entidade, até o final do ano haverá uma queda de 1,4 milhão no número de desempregados brasileiros.

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