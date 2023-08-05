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Edicase Brasil

4 estratégias para recuperar a saúde financeira após as férias

Veja como transformar a relação com o dinheiro a fim de criar um controle realista dos orçamentos
Portal Edicase

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Publicado em 

05 ago 2023 às 13:44

Publicado em 05 de Agosto de 2023 às 13:44

Imagem Edicase Brasil
Organize as finanças para o segundo semestre com estas orientações (Imagem: fizkes | ShutterStock) Crédito:
Algumas pessoas enfrentam desafios para manter uma relação saudável com o dinheiro. Embora seja um aliado importante em várias situações cotidianas, o aspecto financeiro de nossas vidas pode, em certas ocasiões, assumir proporções maiores e nos tornar dependentes dele.
No final das férias, não é incomum se deparar com gastos maiores do que poderiam ser feitos. Para explicar a importância de manter uma situação saudável também nesse âmbito, conversamos com Carina Costa. Ela, que é mentora high performance para empresários, acredita que alguns hábitos ajudam a transformar esse cenário, mesmo sabendo que não será uma mudança imediata.
Mudar a relação com o dinheiro é uma jornada desafiadora e renovadora . Para muitos indivíduos, essa mudança começa com uma autoanálise honesta das crenças e comportamentos enraizados em relação às finanças.

Crenças financeiras podem ser prejudiciais

A especialista analisa que a relação das pessoas com o dinheiro é tão profunda quanto complexa e é refletida em diversos fatores que podem nos fazer perder o controle. Neste caso, as crenças financeiras possuem papel importante, já que é comum escutarmos, desde pequenos, que “dinheiro é a raiz de todos os males”, além de fatores comportamentais: “Acreditar em tais coisas pode nos sabotar inconscientemente, assim como gastos impulsivos e falta de controle”, diz.
A seguir, descubra 4 hábitos para transformar sua relação com o dinheiro!

1. Reconheça os hábitos prejudiciais

Esse é um dos primeiros passos para mudar a relação com o dinheiro. Reconhecer hábitos prejudiciais inclui a conscientização de gastos impulsivos, negligência em relação ao orçamento ou até mesmo o medo de investir. É importante entender que essa transformação não ocorre da noite para o dia, que ela requer tempo, esforço e paciência.
Desenvolver uma mentalidade realista é compreender que os resultados financeiros positivos virão gradualmente, à medida que novos hábitos e estratégias são implementados.

2. Busque conscientização

Adquirir conhecimento financeiro e educar-se sobre investimentos, poupança e gestão de recursos são partes importantes desse processo. A compreensão desses conceitos permite tomar decisões mais seguras, contribuindo para finanças mais saudáveis. Além disso, é crucial enfrentar eventuais medos em relação a questões financeiras.
A busca por aconselhamento profissional, apoio de especialistas em finanças ou mentores pode ser valiosa para superar receios e incertezas.
Imagem Edicase Brasil
Mantenha metas realistas para atingir os seus objetivos (Imagem: Arsenii Palivoda | ShutterStock) Crédito:

3. Estabeleça metas realistas

Outro ponto relevante é estabelecer metas financeiras alcançáveis . Definir objetivos claros e mensuráveis ajuda a direcionar os esforços para alcançar uma relação financeira mais equilibrada e saudável.

4. Se necessário, construa uma rede de apoio

A transformação da relação com o dinheiro também envolve a construção de uma rede de apoio. Compartilhar experiências e aprender com outras pessoas que passaram por situações semelhantes pode fornecer motivação e encorajamento ao longo da jornada.
Carina chama atenção para a importância de lembrar que, assim como qualquer transformação pessoal, haverá obstáculos e desafios ao longo do caminho: “O importante é manter o compromisso com essa mudança e aprender com os erros ao invés de desistir diante das dificuldades”, diz.
A profissional ainda afirma que a transformação da relação com o dinheiro requer esforço, aprendizado e autodescoberta. “Ao se comprometer com essa mudança, é possível alcançar uma relação mais equilibrada e saudável com as finanças, permitindo o crescimento e a prosperidade em todas as áreas da vida”, analisa.
Por Thiago Freitas

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